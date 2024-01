Sunak dice que el Reino Unido ha actuado en "autodefensa" con los ataques aéreos en Yemen

12/01/2024 January 12, 2024, Kyiv, Ukraine: KYIV, UKRAINE - JANUARY 12, 2024 - British Prime Minister Rishi Sunak speaks at the briefing after the signing ceremony of the security cooperation agreement as part of the meeting with Ukrainian President Volodymyr Zelensky, Kyiv, capital of Ukraine POLITICA Europa Press/Contacto/Ruslan Kaniuka

El primer ministro de Reino Unido, Rishi Sunak, ha dicho que su país ha actuado en "autodefensa" con los ataques militares en Yemen destinados a "reducir las tensiones y restaurar la estabilidad en la región". Hablando desde Ucrania, Sunak ha asegurado que ante esta agresión "siempre defenderemos el Estado de Derecho", después de una serie de ataques de los rebeldes hutíes a la navegación en el Mar Rojo, según ha informado el periódico 'The Guardian'. En un clip de televisión grabado en Kiev antes de las conversaciones con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, Sunak ha explicado que la inacción ante los ataques a barcos por parte de rebeldes hutíes, incluido un bombardeo aparentemente dirigido a buques de guerra occidentales, corría el riesgo de desestabilizar la economía global. "Durante el último mes, hemos visto un aumento significativo en el número de ataques hutíes contra barcos comerciales en el Mar Rojo que están poniendo en riesgo vidas inocentes", ha denunciado Sunak y ha añadido que "está perturbando la economía global y también está desestabilizando la región". "Y en ese tiempo también hemos visto el mayor ataque a un buque de guerra de la marina británica que hemos visto en décadas", ha apostillado. Sunak ha descrito el ataque liderado por Estados Unidos como "una acción limitada y necesaria en respuesta a una amenaza específica en defensa propia", cuyo objetivo era "degradar y perturbar la capacidad hutí". Cuando se le ha preguntado qué pasaría si los ataques no frenaran a los hutíes, Sunak ha respondido que "los indicios iniciales son que esos ataques han tenido éxito" y ha agregado que continuarán "monitoreando la situación", afirmando que "está claro que este tipo de comportamiento no se puede afrontar sin una respuesta". PARLAMENTARIOS PIDEN SER CONVOCADOS PARA APROBAR EL ASALTO MILITAR Sin embargo, los liberales demócratas, el Partido Nacional Escocés y el exlíder laborista Jeremy Corbyn han instado al primer ministro a convocar al Parlamento para buscar la aprobación del asalto militar, al tiempo que alertan sobre el riesgo de una escalada en Oriente Próximo. Un conservador de alto rango, David Davis, ha aclarado que parecía una autodefensa "razonable", pero que si el Gobierno de Reino Unido tenía la intención de ampliar e intensificar la acción militar de manera agresiva, entonces el primer ministro debería buscar la aprobación parlamentaria con una votación de los Diputados. "En el caso de que quieran hacer algo parecido a lo que sucede en Libia o Siria, esto debe ir precedido de un debate adecuado y de la autorización de la Cámara de los Comunes. Por supuesto, existe el riesgo de una escalada. Si ellos suben la apuesta y hay que acertar con lo que ellos están subiendo la apuesta, eso sigue siendo defensivo", ha relatado Davis. "Pero si, por otro lado, quieren tomar medidas importantes, digamos cortar las líneas de suministro iraníes, porque sabemos que eso es iraní, primero es el Parlamento. Esto ha cambiado en los tiempos modernos... No es que no se haga por la amenaza de una escalada. La prueba es si se trata de una acción agresiva", ha añadido. La acción militar ha sido respaldada por todo el Partido Conservador y por la bancada laborista, y Keir Starmer ha dicho que su partido "apoyaba plenamente" la acción. La presidenta de la Cámara de los Comunes, Lindsay Hoyle, había dicho que los parlamentarios deberían ser actualizados "lo antes posible" y que convocaría al parlamento el fin de semana si fuera necesario, pero el primer ministro dijo que esto no era necesario.