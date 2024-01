Sofía Cristo asegura que no piensa en una reconciliación con su hermano

13/01/2024 SOFÍA CRISTO EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES

Después del complicado mes de diciembre que ha pasado debido a las declaraciones que su hermano, Ángel Cristo Jr, ha hecho en televisión sobre ella y su madre, Sofía Cristo ha hecho balance de lo ocurrido ante nuestras cámaras y nos ha asegurado que lo ha pasado muy mal. "Yo he pasado días muy, muy, muy complicados pero la verdad que me los he permitido, pero ahora ya está en el momento de resurgir, de estar súper centrada en el trabajo, implicadísima en el álbum" nos confesaba la dj. Tras pasar la tormenta mediática, Sofía nos comentaba que "mal de muchos, consuelo de tontos, pero es verdad que oye que les doy las gracias de verdad porque hayan salido y haya pasado las logísticas de la prensa a otro lugar diferente que no sea mi casa". Muy sincera, la hija de Bárbara Rey aseguraba que ahora mismo no piensa en una reconciliación con su hermano: "Sinceramente te digo que no pienso en eso. Solamente pienso en mi familia con la que tengo relación, que es mi madre y alguna otra", dejando claro que "les deseo lo mejor y yo lo único que quiero es que mi madre esté bien, trabajar y hacer mi vida y estar feliz yo". De esta manera, Sofía sigue en la misma línea de dejar que pase el tiempo necesario para curar las heridas después de ver a su madre afectada por el testimonio de Ángel en televisión, contando una versión completamente distinta del infierno que vivió con su padre y de sus tejemanejes económicos con el Rey Juan Carlos.