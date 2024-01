Sergi Roberto: "La mejor manera de defender ante el Real Madrid es tener la pelota"

El jugador del FC Barcelona Sergi Roberto ha asegurado que sería "muy especial" levantar la Supercopa de España como capitán azulgrana, algo que conseguiría si el equipo vence este domingo al Real Madrid en la final de Riad, y ha recalcado que ganarla les daría "la fuerza necesaria" para afrontar "el resto de la temporada", además de insistir en que la "mejor manera de defender" ante los blancos es "tener la pelota". "Debemos ser protagonistas con la pelota, tener el control. La mejor manera de defender ante un equipo como el Madrid es tener la pelota y controlar las posibles llegadas del Real Madrid. Son muy buenos en el área y hasta el último minuto no puedes dar el partido por acabado. Están en estado de gracia y con Bellingham han incorporado a un jugador de grandísimo nivel. Esperamos controlar el partido y adelantarnos en el marcador", declaró en rueda de prensa. Además, considera que en los Clásicos "se iguala todo". "Es un partido en el que la motivación es máxima para los dos equipos. Partimos los dos equipos en la misma situación. Un Barça-Madrid siempre es una final y mañana es una final de verdad. Habrá rivalidad al máximo y espero que, como el año pasado, podamos hacer un buen partido", manifestó. En este sentido, reconoció que ganar la Supercopa el pasado año les dio "un punto extra para afrontar el resto de temporada". "Espero que mañana podamos ganarla y nos dé la fuerza necesaria para el resto de temporada. Es muy importante para coger estas fuerzas necesarias", dijo. "Ser capitán del Barça es una ilusión muy grande y un sueño hecho realidad. Me hace mucha ilusión y sería muy especial poder ganar el título como primer capitán del equipo", añadió. Además, se mostró de acuerdo con Carlo Ancelotti al asegurar que firmaría ganar el título aunque fuese jugando mal. "Yo mañana quiero ganar, como dice él. Siempre queremos jugar bien, y si juegas bien disfrutas mucho más del partido, pero mañana es un título en juego y hay que ganarlo sí o sí. Como primer capitán me haría especial ilusión levantar ese título. Ojalá poder ganar jugando bien, pero lo importante es ganar", indicó. Por otra parte, el catalán aseguró que en la final de 2023 fueron "superiores al Real Madrid" (3-1). "Fue uno de los mejores partidos de la temporada pasada, ojalá se pueda repetir. El año pasado ganar este título fue muy importante para nosotros para el tramo final de la temporada. Ojalá nos dé fuerzas para afrontar todos los títulos que nos quedan y el resto de la temporada", deseó. "Nosotros somos muy buenos si tenemos el control del partido, como hicimos la temporada pasada aquí en la final. En el partido contra el Real Madrid en LaLiga también fuimos superiores en muchos momentos, y cuando lo fuimos fue porque tuvimos el control. Mañana tiene que ser así. Hay que controlar los contraataques del Real Madrid y sus llegadas. El objetivo mañana es tener el balón y defender con el balón", apeló. También insistió en la importancia de "dominar todos los aspectos del juego". "No vale con dominar uno. El Madrid es un equipo físicamente muy potente, ya lo vimos en las 'semis' contra el Atlético de Madrid, pero nosotros intentaremos ser mejores que ellos en todos los aspectos. Tenemos que estar muy atentos a las vigilancias y al balón parado. Tienes que estar al cien por cien y que no se te escape ningún detalle", advirtió. Además, apeló a mejorar la contundencia en las áreas. "En las áreas es donde están los partidos, ya sea en ataque o en defensa. Tú puedes tener el control del partido, pero si no marcas o te marcan, pierdes el partido. En las dos áreas tenemos que ser mejores que el Real Madrid. En esta temporada nos está faltando un poco esto, pero ojalá sea un punto de inflexión para el equipo", subrayó. En otro orden de cosas, Sergi Roberto se sintió halagado por el deseo de Xavi de que renueve por el conjunto culé. "Xavi era mi ídolo. Lo tuve después como compañero, me ayudó muchísimo, y ahora tengo la suerte de tenerlo de entrenador. He tenido su apoyo desde el primer minuto en que llegó como entrenador. Yo siempre estaré aquí para este club, para lo que necesite. Si el entrenador quiere que me quede, estoy seguro de que no habrá ningún problema. Ojalá la próxima temporada podamos estar aquí hablando de este partido", indicó. Por último, confesó su preferencia por jugar en el centro del campo. "Yo siempre he dicho que soy centrocampista. Desde pequeño siempre he jugado en el medio del campo y por varios motivos he jugado más de lateral en el primer equipo, y estoy muy agradecido. Este año estoy jugando en el mediocampo y me lo estoy pasando muy bien. Espero poder seguir ayudando al equipo", finalizó.