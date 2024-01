Sábado, 13 de enero de 2024 (18.00 GMT)

HUTÍES ATAQUES

EEUU ataca el Yemen por segundo día consecutivo pese a los llamamientos al autocontrol

Saná (EFE).- Por segundo día consecutivo, Estados Unidos lanzó hoy bombardeos selectivos contra posiciones de los rebeldes hutíes en el Yemen, pese a que los llamamientos de los países de Oriente Medio y de la ONU no han cesado ante los miedos a que esta escalada militar derive en una guerra regional. Pese a esta nueva ronda de ataques, los hutíes mantuvieron silencio y todavía no han emitido ningún comunicado anunciando una represalia, pese a que ayer declararon una "guerra abierta" contra Estados Unidos y el Reino Unido y calificaron sus intereses como "objetivos legítimos".

Netanyahu: "La guerra no parará ni por La Haya ni por las amenazas del eje del mal"

Jerusalén (EFE).- El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, aseguró hoy que la guerra en la Franja de Gaza contra el grupo islamista Hamás continuará "hasta el final", y que ésta no se va a ver frenada ni por el proceso abierto por genocidio contra Israel en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, ni por las amenazas del "eje del mal". "La guerra no parará ni por La Haya ni por las amenazas del eje del mal", afirmó el primer ministro en una declaración televisada a la nación antes de que se cumplan mañana 100 días de la guerra.

Israel revela información sobre los planes de ataques de la red de Hamás en el exterior

Jerusalén (EFE).- El Mosad y el Shin Bet, las agencias de inteligencia israelíes, han revelado información sobre las actividades de la red del grupo islamista Hamás en Europa, Oriente Medio y África, donde planeaban ataques de gran envergadura, según Israel. "La organización terrorista Hamas está trabajando para avanzar en ataques contra objetivos en Medio Oriente, África y Europa bajo el mando de altos líderes de la organización", indicó un comunicado de ambas agencias, que la han compartido con la inteligencia de otros países. Entre la información revelada figuran órdenes de la dirección de la organización para la adquisición de vehículos aéreos no tripulados y uso de elementos criminales, con el objetivo de perpetrar atentados similares al del 7 de octubre en Israel, aseguran las autoridades hebreas.

Más de 130 muertos en otra jornada de bombardeos en la Franja, especialmente en Jan Yunis

Jerusalén (EFE).- Al menos 135 gazatíes murieron en las últimas 24 horas a causa de los bombardeos israelíes sobre toda la Franja de Gaza, especialmente en el área de Jan Yunis, en el sur del enclave, que sufre desde ayer un nuevo apagón de las comunicaciones. Desde que comenzó la guerra los muertos en todo el enclave son al menos 23.843, además de los 8.000 cuerpos que se estima están bajo los escombros, y 60.317 heridos, según el último recuento del Ministerio de Sanidad de Gaza, controlado por Hamás. El Gobierno de Hamás denunció que la fuerza aérea israelí lanzó un "cinturón de fuego" sobre varios barrios del sureste de la ciudad de Jan Yunis, bastión de Hamás en el sur del enclave donde se cree que se esconde su líder, Yahya Sinwar. La agencia oficial palestina Wafa informó de que varios heridos fueron trasladados al hospital Nasser de Jan Yunis tras los "intensos y feroces bombardeos israelíes" en el centro y sur de esa ciudad.

Suben a 33 fallecidos por derrumbes en una carretera del departamento colombiano del Chocó

Bogotá (EFE).- La vicepresidenta colombiana, Francia Márquez, informó este sábado de que ascendió a 33 la cifra de personas muertas por dos derrumbes de tierra ocurridos el viernes en una carretera cerca de la localidad de El Carmen de Atrato, en el departamento del Chocó (oeste). La vicepresidenta aseguró que aún quedan personas atrapadas bajo el derrumbe en la vía Quibdó-Medellín y que continúan las acciones de búsqueda y rescate por parte de las Fuerzas Militares, Policía, la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y el Desastre (UGRD), autoridades locales y bomberos y otros organismos de socorro.

La Policía de Ecuador libera a dos agentes y siguen los incidentes en las cárceles

Quito (EFE).- La Policía de Ecuador informó este sábado de que ha logrado liberar a dos de sus agentes secuestrados por grupos de delincuencia organizada, mientras las Fuerzas Armadas revelaron la incautación de armas en diferentes zonas del país y el sistema penitenciario añadió nuevos disturbios a su crisis carcelaria. La Policía, en un mensaje en su cuenta de la red X (antes Twitter), aseguró que ha logrado la liberación de sus dos agentes y que continuará con sus investigaciones hasta castigar a los responsables de ese delito. Recordó que los agentes habían sido secuestrados por un grupo de delincuencia organizada a inicios de esta semana de una unidad policial en la ciudad de Pasaje, en la sureña provincia costera de El Oro, fronteriza con Perú.

Taiwán redobla su apuesta por el soberanismo con la elección de William Lai

Taipéi (EFE).- Taiwán cimentó este sábado su apuesta por el soberanismo con la elección de William Lai (Lai Ching-te) como presidente de la isla para los próximos cuatro años, un resultado electoral que augura un recrudecimiento todavía mayor de las tensiones con China, que considera a este territorio una provincia rebelde. Con el 100 % de las mesas escrutadas, Lai, actual vicepresidente y candidato del Partido Democrático Progresista (PDP) suma un 40,05 % de los votos, imponiéndose a los aspirantes opositores del Kuomintang (KMT), Hou Yu-ih (33,49 % de los sufragios), y del Partido Popular de Taiwán (PPT), Ko Wen-Je (26,46 %).

Kiev espera más respaldo de Occidente mientras Rusia intensifica la presión en el sur

Kiev/Moscú (EFE).- Ucrania confía en que Occidente firme acuerdos de cooperación similares al firmado la víspera con Reino Unido, que prevé inversiones y ayuda militar para enfrentar la agresión rusa, mientras Rusia continúa atacando la retaguardia ucraniana e intensifica la presión en el sur y el este. "Reino Unido garantiza a Ucrania inversiones militares y financieras directas, fija jurídicamente los suministros de ayuda militar dirigida a las producciones militares y la estabilización de la situación financiera", declaró hoy el asesor de la oficina presidencial ucraniana, Mijailo Podoliak.

La Policía de Surinam inicia la búsqueda del convicto y prófugo expresidente Desi Bouterse

San Juan (EFE).- La Policía de Surinam comenzó este sábado la búsqueda del expresidente Desi Bouterse, que se encuentra prófugo tras ser condenado a 20 años de prisión por su papel en el asesinato de 15 opositores políticos en 1982. Según informó el Ministerio Público de Surinam, los esfuerzos para arrestar a Bouterse se dan después de que este no se presentara la víspera ante las autoridades penitenciarias para cumplir su pena. La esposa del expresidente, Ingrid Bouterse-Waldring, anunció este viernes que este no se iba a entregar, que no estaba en casa y que desconocía su paradero. Se especula con que el expresidente huyera al extranjero hace varios días para evitar ser encarcelado tras negarse la Fiscalía a suspender la ejecución de las condenas. EFE

