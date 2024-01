Patricia Pérez relata cómo se encuentra su marido, Luis Canut

13/01/2024 PATRICIA PÉREZ. Tras la confesión que hizo en sus redes sociales sobre la enfermedad que sufre su marido, Luis Canut, una 'meningoencefalitis criptocócica' -infección en el cerebro por una levadura-, Patricia Pérez se ha paseado a lo largo de esta semana por los platós de televisión desvelando cómo han vivido todos estos meses. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS TV

Tras la confesión que hizo en sus redes sociales sobre la enfermedad que sufre su marido, Luis Canut, una 'meningoencefalitis criptocócica' -infección en el cerebro por una levadura-, Patricia Pérez se ha paseado a lo largo de esta semana por los platós de televisión desvelando cómo han vivido todos estos meses. Luis perdió la visión de un ojo, el sentido del gusto, el olfato, el oído, pero ahora está bien aunque "no es la misma persona" desvelaba su mujer en 'TardeAR', asegurando que el contagio se produjo por inhalación de una levadura que está en las heces de muchas aves, algo que "no suele pasar", pero que a veces se respira y atraviesa las "barreras básicas". Europa Press ha podido hablar con la presentadora y nos ha confesado que ha sido muy dura la enfermedad de su marido: "Todas las enfermedades, sobre todo las que afectan al sistema nervioso pues son muy duras y muy difíciles, pero bueno, estas cosas pasan en la vida". Agradecida por el trato que ha recibido su marido, Patricia nos desvelaba que "la sanidad pública es lo mejor que tenemos en el mundo. Tenemos muy buenos médicos y Luis es muy buen paciente así que se ha hecho ahí una unión muy bonita". Además, la modelo dejaba claro que habla acerca de la meningitis criptocócica que sufre Luis y de lo que tardaron en el diagnóstico con el único objetivo de visibilizarlo: "Esto es como en todas las enfermedades. A veces hay enfermedades que no es tan fácil llegar al diagnóstico, ¿sabes? O sea que esto ha seguido el curso que marca la vida, yo no quiero denunciar nada ni vengo a nada. Yo vengo aquí a dar las gracias por todo el cariño que hemos recibido y ya está". Por último, Patricia aprovechaba nuestros micrófonos para aclarar que "la situación está mucho mejor" y agradecer "a tanta, tanta, tanta gente que está animando a Luis y le desea todo lo mejor, que es con lo que me quedo, que no nos lo esperábamos para nada".