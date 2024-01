Patricia Galván recuerda lo duro que fueron sus comienzos como cómica

13/01/2024 Patricia Galván posa durante el photocall de la serie 'Sin huellas' en cines Callao, a 16 de marzo de 2023, en Madrid (España). EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD A. PÉREZ MECA / EUROPA PRESS

Patricia Galván presentaba este viernes su show en Madrid rodeada de amigos y rostros conocidos, muy feliz y con ganas de hacer reír a todos sus espectadores, algo que ella misma califica de "necesario en los tiempos que vivimos". Entre los asistentes pudimos ver a Luis Rollán, Sofía Cristo, Álex de la Croix o Amor Romeira. Tan simpática como siempre, Patricia atendía a la prensa y nos confesaba que "cuando yo comencé como cómica, a mí ni siquiera me dejaban subirme al escenario porque era mujer" y expresaba el argumento que le dieron: "Literal, sí. 'Las chicas no sois graciosas' y no es la primera vez, ¿eh?". También nos habló de lo difícil que era conseguir un hueco en la comedia: "Es que la comedia hace 13 años, aquí, por ejemplo, en Madrid, solamente había un sitio de comedia" ya que por aquel entonces "las mujeres estábamos vetadas y es que era así. Y bueno, a mí me tocó sufrir eso". Además, recordaba cómo las mujeres han tenido que luchar a lo largo de la historia por tener los mismos derechos que los hombres: "Pero bueno, ya ves tú, no nos dejaban estudiar, hacer muchísimas cosas que nos hemos tenido que pelear, ¿no? El voto, todo. Y la comedia es otra más. Y ahora, pues bueno, es una alegría... yo me alegro, que al final yo creo que lo que uno se trabaja, se consigue". Por último, nos habló de su faceta como cómica y lo orgullosa que se siente de hacer el bien a todo su público: "Lo que yo estoy haciendo, que es hacer reír a los demás, es tan necesario en los tiempos que vivimos que me siento muy a gusto conmigo misma, pero sobre todo con las personas que vienen y me agradecen eso".