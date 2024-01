Novak Djokovic: "Me gusta pasar tiempo abrazando árboles, no sé si es la clave del éxito en Australia"

13/01/2024 Novak Djokovic DEPORTES Sydney Low/CSM via ZUMA Press Wi / DPA

El tenista serbio Novak Djokovic explicó su ritual de aislamiento personal en las semanas del 'Grand Slam', como hace en Australia acudiendo a un jardín botánico cercano para "abrazar árboles y estas cosas", para relajar y recuperar la energía que necesita para haber ganado 10 títulos en Melbourne. "Me gusta visitar ciertos lugares que me han traído suerte y me hacen sentir bien. Por ejemplo, los jardines botánicos que tenemos cerca. Es un parque estupendo donde me gusta pasar tiempo en soledad junto a la naturaleza, caminando descalzo, abrazando árboles, haciendo estas cosas. Me encanta hacerlo. Lo he hecho durante los últimos 15 años", dijo este sábado el número uno del mundo. 'Nole' apuntó a su ritual en el primer 'grande' de la temporada, el cual arranca este domingo en busca de un undécimo título y el 25º 'Grand Slam' de su palmarés. "No sé si es la clave del éxito en Australia, pero me ha hecho sentir bien. Obviamente, me gusta caminar o trotar junto a la playa si tengo la oportunidad", añadió en declaraciones que recoge la web oficial de la ATP. Djokovic reconoció que suele hospedarse en South Yarra, a menos de 15 minutos en coche de Melbourne Park, optando por la calma que ofrece en relación a la ciudad o a Southbank, donde se instalan muchos jugadores, parte del plan para apartarse del estrés de la competición en los días libres. "Durante los 'Grand Slam' afrontas muchos desafíos: mentales, físicos y emocionales", dijo. "Hay muchas cosas sucediendo incluso en los días donde no tienes partidos. Es bueno tener lugares donde poder relajarte, despejarte y recuperar la energía necesaria para el día siguiente. Me gusta aislarme algo más. En lugares como Nueva York, por ejemplo, me quedo en Nueva Jersey. Me hospedo junto a un amigo donde tengo un aislamiento total. Me permite relajarme y recuperarme", afirmó. "Me gusta encontrar ese tipo de equilibrio porque los 'Grand Slam' tienen una energía totalmente distinta al resto de torneos que tenemos en el circuito", añadió. El de Belgrado llega al Aus Open después de pasar por la United Cup en Perth, donde cayó ante Alex de Miñaur, lamentando además un problema en su muñeca derecha. "Mi muñeca está bien. He tenido tiempo entre el partido ante De Miñaur en la United Cup hasta mi primer partido aquí para recuperar. He estado entrenando bien. No he tenido dolores en los entrenamientos. Todo parece ir bien", dijo. "No ha sido tan grave como otras lesiones que he tenido aquí. En 2021 o el año pasado tuve lesiones más serias con las que convivir. No puedo predecir si volverá a suceder. Una vez juegue más partidos, los niveles de estrés serán más alto. Lo comprobaremos", añadió un Nole que debutará en la Rod Laver Arena ante el croata Dino Prizmic, de 18 años y procedente de la fase previa.