Los hutíes aseguran que el ataque de EEUU contra su radar en Al Dailami no ha tenido efecto alguno

La insurgencia hutí de Yemen ha asegurado este sábado que el ataque nocturno de Estados Unidos contra una instalación de radar en la base de Al Dailami, al norte de la capital, Saná, no ha tenido consecuencia alguna dado que no ha dejado víctimas y la base se encontraba inoperativa. "No tenemos constancia de heridos, ni pérdidas humanas ni materiales. Además, la base se encontraba este sábado fuera de servicio", ha declarado el viceministro de Información hutí, Nasredin Amer, a la cadena panárabe Al Yazira, donde ha prometido que la insurgencia responderá "de manera contundente y eficaz". El ataque nocturno de EEUU prosigue la línea de los bombardeos desencadenados en la madrugada del jueves al viernes por las fuerzas de Estados Unidos y Reino Unido contra las posiciones hutíes dentro de Yemen en respuesta a los ataques insurgentes contra los cargueros comerciales del mar Rojo. Los hutíes justificaron sus ataques sobre el mar Rojo como una señal de apoyo a los palestinos frente a la ofensiva militar lanzada hace casi cien días por las fuerzas israelíes sobre la Franja de Gaza. Los rebeldes, que han reconocido cinco fallecidos en los bombardeos estadounidenses y británicos, han advertido a través de su Consejo Político Supremo de que ahora "todos los intereses" de esos dos países son "objetivos legítimos".