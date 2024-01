La Xunta limpia con 300 operarios 54 playas y suma dos helicópteros, cinco buques y 7 embarcaciones en el mar

01/01/1980 Varios voluntarios recogen pellets en la playa de Panxón, a 11 de enero de 2024, en Pontevedra, Galicia (España). La Xunta de Galicia ha publicado una serie de protocolos de actuación para la recogida de los pellets de la costa gallega, tanto para los equipos contratados como para los voluntarios, además del documento de solicitud de apoyo a los trabajos de retirada que pueden hacer los municipios. POLITICA Javier Vázquez - Europa Press

La Xunta mantiene activo este sábado un operativo de 300 personas que limpia de pélets y otros residuos plásticos 54 playas de 35 ayuntamientos gallegos, mientras que en mar ha activado un dispositivo con dos helicópteros, cinco buques y siete embarcaciones. Así lo ha avanzado en declaraciones a los medios la vicepresidenta segunda y conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, tras reunirse con técnicos de Meteogalicia para analizar la evolución de las corrientes marinas en los próximos días. Allí, además de detallar el dispositivo de la Xunta activo en estos momentos, ha recordado que el Gobierno central aporta un avión. "No voy a profundizar si me parece mucho o poco el esfuerzo", ha admitido. Hasta el momento, el operativo de la Xunta ha recogido el equivalente a 80 sacos de pélets. "Son pélets sueltos todos, pero sería lo asimilable a 80 sacos", ha especificado Vázquez. Además, los trabajadores han limpiado un total de 1.503 kilos de otros plásticos. "Tenemos que hacer una batida de todas esas playas donde tenemos incidencia y además hacerlo de manera integral, no solo de manera selectiva", ha relatado. Para la vicepresidenta segunda son "buenas noticias" porque se está haciendo "una recogida masiva que no se iba a estar haciendo". En este sentido, ha afirmado que Galicia cuenta con unos arenales "nada comparables a otras comunidades como puede ser el caso de Cataluña", pero, ha añadido, "hay que perseguir siempre la excelencia". Asimismo, ha vuelto a insistir en la necesidad de "hacer el máximo esfuerzo posible" para que los sacos que se puedan coger en el mar "no lleguen a tierra" y, sobre todo, "no llegarán las miles de partículas dispersas que son muy difíciles de coger". ANÁLISIS DE RIESGOS En esta línea, ha reiterado que el Gobierno central debe trasladar "un análisis de riesgos" porque, en su opinión, no se puede "estar así durante dos o tres meses". "No podemos estar condicionados a los vientos, a las corrientes, porque eso también supone un coste muy importante para las arcas de la comunidad autónoma, que por supuesto no va a escatimar en medios, pero que, al fin y al cabo, son los recursos de todos los gallegos", ha explicado. Ángeles Vázquez ha asegurado que hay que saber "qué pasó con ese contenedor", "si hay sacos o no" en su interior y "certificar qué sucede con el resto de contenedores". "Lo que tenemos hasta ahora son suposiciones", ha lamentado antes de señalar que "hay un responsable, el Gobierno central". COMISIÓN DE EXPERTOS Por otro lado, ha avanzado que la próxima semana pondrán en marcha una comisión de expertos en ecotoxicidad a la que invitarán al Gobierno central, según ha afirmado la vicepresidenta segunda, así como a técnicos de la administración, universidades y personal de centros especializados. Uno de los objetivos, ha destacado, será que sirva para "adelantarse de cara al futuro" y ver desde Galicia "qué es lo que exigimos al Gobierno central y a Europa", ya que "no se puede permitir que los océanos acaben llenos de plásticos y de estas pequeñas partículas". Además, otra de las motivaciones de esta "comisión técnica" es "centralizar" la información para "seguir avanzando en estudios" y "seguir haciendo reivindicaciones", puesto que con "2.500 kilómetros de costa" hay que garantizar "la máxima protección" para mantener la "excelencia de los mariscos, pescados y aguas". CONDICIONES METEOROLÓGICAS En este contexto, Ángeles Vázquez ha reconocido que las condiciones meteorológicas y el hecho de que "las condiciones de claridad no son las mejores" no ayudan en la búsqueda de sacos en el mar, pero "si no se intenta, es imposible". "Hay que intentarlo", ha insistido, algo que para la conselleira de Medio Ambiente se debería de haber hecho "a partir del mismo día 8 de diciembre". "Lo vamos a intentar. Por supuesto priorizamos la seguridad de las embarcaciones de los pilotos de los helicópteros y debido a los vientos, que aún no siendo muy intensos va a haber viento en la costa y va a haber lluvia, sí que pedimos precaución a la gente que de manera voluntariosa se vaya a acercar a nuestras playas, siempre incidiendo en que las playas naturales, el parque nacional y el parque natural hay que pedir el permiso necesario a Patrimonio Natural", ha manifestado. Sobre la flotabilidad de los pélets y los sacos, Vázquez ha insistido en que hay que hacer "lo indecible" para que no se abran y se rompan al ser golpeados contra las rocas. Con todo, ha señalado que sí que flotan, de hecho, ha asegurado que fueron avistados por marineros. En concreto, ha dicho que la Xunta tiene constancia de un total de tres sacos recogidos en el mar. En cuanto a la situación meteorológica, María Souto, meteoróloga de Meteogalicia, ha apuntado que la borrasca Hipólito cambiará los vientos. A partir de este sábado, los vientos serán de componente sur y desde el domingo a la tarde los vientos serán de suroeste, lo que hará que sean de mar hacia tierra. "Ahí las probabilidades de un posible arrastre hacia la costa son mayores respecto a la situación que teníamos hasta ahora", ha explicado. En Meteogalicia también están pendientes de las corrientes marinas y que, según ha detallado María Souto, en estos momentos predomina una que "va de sur a norte", que cuando llega a la parte norte de Galicia "gira hacia el Cantábrico" y que "continuará igual en los próximos días".