'La fuerza de la esperanza', el cortometraje que refleja el hambre, la inseguridad y la falta de recursos en Etiopía

11/01/2024 'La Fuerza De La Esperanza', El Cortometraje De Fundación Pablo Horstmann Que Muestra La Lacra De La Malnutrición En Etiopía. La Fundación Pablo Horstmann (FPH) ha estrenado recientemente el cortometraje 'La fuerza de la esperanza', que refleja el hambre, la inseguridad y la falta de recursos en Etiopía. CULTURA SOCIEDAD FUNDACIÓN PABLO HORSTMANN

La Fundación Pablo Horstmann (FPH) ha estrenado recientemente el cortometraje 'La fuerza de la esperanza', que refleja el hambre, la inseguridad y la falta de recursos en Etiopía. "Muestra cómo en el árido paisaje rural de Etiopía, un equipo de médicos y enfermeros -españoles y etíopes- luchan día a día por salvar las vidas de mujeres y niños, amenazadas por el hambre, la inseguridad y la falta de recursos", han indicado desde la fundación. Asimismo, han señalado que en la región de Meki el 5% de las mujeres muere al dar a luz y que el 85% sigue haciéndolo en casa. Igualmente, han denunciado que el 20% de los niños fallece antes de alcanzar los cinco años. Respecto a las causas del desempleo, ha explicado que estas son "la falta de acceso a los recursos, entre ellos los servicios sanitarios, la inestabilidad política y la inflación que ocasiona que la población no pueda acceder a la comida". En todo caso, ha destacado que, gracias al trabajo en equipo del personal de la Clínica Materno-Infantil Let Children Have Health, se ha conseguido reducir la mortalidad infantil y maternal "casi a la mitad" en esta zona de Etiopía, a 130 kilómetros al sur de Adís Abeba. El doctor Wako, director médico de la clínica, es el protagonista de esta narración. "Desde su experiencia personal como niño en Etiopía, empatiza con sus pacientes y nos muestra su lucha diaria contra el demonio de la malnutrición que se esconde detrás de la mayoría de los niños enfermos que asiste", han expresado. El cortometraje, que está disponible en la web de la fundación y en Youtube, destaca la importancia de la atención médica en las comunidades rurales de Etiopía y la increíble resiliencia y determinación de aquellos que trabajan en ella. "Su fuerza para enfrentarse a los retos reside en no perder nunca la esperanza", han afirmado. Actualmente, según han precisado, en la clínica se atiende una media de 465 niños con malnutrición al mes. Por ello, desde la Fundación Pablo Horstmann han solicitado ayuda para mantener el centro en funcionamiento ya que en 2023 el número de pacientes se ha incrementado un 30% con respecto al año pasado, lo que supone 2.705 niños de media al mes, por lo que se ha desbordado el centro y disparado el presupuesto. "El coste del tratamiento de un niño es de 10 euros", han detallado.