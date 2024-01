La compañía del buque incautado por Irán en Omán afirma que la embarcación está en el puerto de Bandar Abbas

09/08/2017 August 9, 2017 - Sohar, Oman - Container vessels from United Arab Shipping Company (UASC) and NYK Line docked at the Oman International Container Terminal in Sohar, Oman, on 9 August 2017. POLITICA Europa Press/Contacto/Dominic Dudley

La compañía Empire Navigation ha informado este viernes que el buque incautado por Irán en Omán en la mañana del jueves está en el puerto de la ciudad iraní de Bandar Abbas, aunque "no ha podido establecer contacto directo con la tripulación" "Empire Navigation no ha podido establecer contacto directo con la tripulación desde que el buque fuera apresado ayer por la mañana, ya que el sistema de comunicaciones por satélite ha sido inutilizado por los captores", ha explicado la empresa en un comunicado en el que ha asegurado que, "en base a la última posición conocida del buque, parece que el 'St. Nikolas' se encuentra actualmente anclado en las proximidades del puerto de Bandar Abbas, en Irán". En la misma nota, la compañía ha aseverado que su "principal preocupación y prioridad ha sido y será ante todo la seguridad de la tripulación a bordo" de la embarcación, conformada por 19 personas en total --18 filipinos y un griego--. "Empire Navigation, como gestor del buque, ha informado a las autoridades griegas e internacionales pertinentes desde el primer momento y mantiene una cooperación estrecha y constante con ellas, así como con los familiares de los miembros de la tripulación", ha agregado la empresa. Las autoridades de Irán confirmaban este jueves la incautación de un buque que navegaba en el golfo de Omán, horas después de que se denunciara un abordaje por parte de "personas no autorizadas" y la pérdida del contacto con el barco, según alertaron Operaciones de Comercio Marítimo de Reino Unido (UKMTO) y la compañía propietaria de la embarcación, el 'M/T St. Nikolas'. La Armada iraní señaló que el buque incautado era "estadounidense" y que la incautación tuvo lugar tras una orden dictada por un tribunal, sin dar más detalles al respecto, según recogía la agencia iraní de noticias Mehr. Empire Navigation confirmó a Europa Press que "perdió el contacto con el buque", con bandera de Islas Marshall, en torno a las 7.30 horas "cuando navegaba cerca de la costa de Omán, cerca de Sohar". El golfo de Omán es transitado por buques que atraviesan el estrecho de Ormuz, que conecta el golfo de Omán con el golfo Pérsico y por el que pasa cerca de una quinta parte de todo el comercio de petróleo del mundo.