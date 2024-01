Jessica Bueno asegura que está muy enamorada de Luitingo

13/01/2024 JESSICA BUENO EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS TV

Tras su paso por 'GH VIP', la vida le vuelve a sonreír a Jessica Bueno. Aunque entró en la casa más vista de toda España en un buen momento personal, enamorada de Pablo Marqués, el destino le tenía preparado un nuevo amor: Luitingo. Se conocieron allí y la chispa comenzó a surgir hasta que no pudieron negar lo evidente. Ahora, ambos están de lo más enamorados. Europa Press ha podido hablar en exclusiva con la modelo esta semana y nos ha admitido que está enamorada del artista y muy feliz junto a él: "Sí, mucho", desvelando que lo que están viviendo es "muy bonito todo" y que están "muy bien". "La vida está llena de momentos inesperados, hay que vivirlos y ya está", ha dicho la sevillana sobre el cambio de rumbo que ha dado su vida sentimental. Además, la expareja de Kiko Rivera ha dejado claro que lleva bien su relación a distancia porque "es lo que hay" y que no sabe qué les deparará el futuro: "Ya se verá qué pasa, hay que vivir el momento". También le preguntábamos por la posible mudanza de Isabel Pantoja a Madrid y Jessica nos desvelaba que "no te puedo hablar nada de todo eso porque no tengo ni idea de nada". Por último, la modelo prefería no pronunciarse sobre la hipotética reconciliación de la tonadillera con sus hijos después de años sin tener contacto con ellos: "No tengo nada que decir", aseguraba de manera tajante, queriendo permanecer al margen de los conflictos que pueda tener el padre de su hijo mayor.