Fuerzas rusas lanzan 40 proyectiles contra territorio ucraniano en las últimas horas

Las Fuerzas Aéreas de Ucrania han informado de que durante la noche del 12 al 13 de enero han sido lanzados 40 proyectiles por fuerzas militares rusas contra territorio ucraniano y han destacado que han conseguido derribar ocho misiles de crucero. En el ataque ruso se han empleado misiles de crucero guiados, proyectiles aerobalísticos, balísticos, de aviación, antiaéreos y vehículos aéreos no tripulados de ataque, informan las Fuerzas Aéreas ucranianas a través de Telegram. "Como resultado del trabajo de combate de las fuerzas y medios de la Fuerza Aérea, en cooperación con las Fuerzas de Defensa Aérea de las Fuerzas de Defensa, han sido destruidos siete misiles de crucero X-101/X-555/X-55 y un misil aéreo guiado Kh-59", ha resaltado el comunicado militar. Kiev destaca además que "más de 20 de todos los medios de ataque aéreo enumerados" que no fueron derribados "no lograron sus objetivos como resultado de las contramedidas activas mediante la guerra electrónica". En concreto, las Fuerzas Aéreas ucranianas han contabilizado el lanzamiento de siete misiles guiados antiaéreos S-300/S-400 lanzados desde la región de Belgorod, en el territorio de la Federación Rusa. También se han lanzado tres drones Shahed-136/131 desde la región de Kursk y seis misiles aerobalísticos Kh-47M2 Kinzhal desde seis aviones de combate MiG-31K que partieron desde la región rusa de Tambov. Igualmente se ha detectado el lanzamiento de doce misiles de crucero Kh-101/Kh-555/Kh-55 desde once bombarderos estratégicos Tu-95MS que partieron desde la zona del mar Caspio y seis misiles de crucero Kh-22 lanzados por bombarderos Tu-22M3 que partieron desde la región de Briansk. Por último, han sido detectados dos misiles aéreos guiados Kh-31P lanzados desde dos aviones Su-35 desde la región de Jersón, en la parte de Ucrania controlada por fuerzas rusas, y cuatro misiles aéreos guiados Kh-59 lanzados desde dos aviones Su-34 desde la región rusa de Briansk. Estos ataques provocaron la declaración de alerta aérea en todas las regiones del país, aunque por el momento no hay información sobre posibles daños personales o materiales más allá del impacto de un proyectil en un patio de un edificio de viviendas de Poltava que no explosionó. Moscú, por su parte, ha informado de una serie de "ataques de alta precisión con armas de largo alcance lanzadas desde el mar y desde el aire", incluidos misiles hipersónicos Kinzhal contra "instalaciones del complejo militar-industrial de Ucrania" en las que se fabricaban proyectiles, pólvora y drones. "El objetivo del ataque ha sido alcanzado. Todos los objetivos designados del complejo militar-industrial han sido alcanzados", ha relatado el Ministerio de Defensa ruso en un comunicado recogido por la agencia de noticias rusa TASS. La defensa antiaérea es una de las principales peticiones de Kiev a sus aliados occidentales, ya que aunque la capital cuenta con sistemas modernos de defensa, otras zonas del país no están tan protegidas. La actual fase del conflicto armado comenzó hace casi dos años, cuando fuerzas rusas lanzaron una ofensiva a gran escala contra Ucrania. Kiev resistió el ataque con el apoyo de Estados Unidos y sus aliados y ahora el frente de guerra se ha estabilizado en el este del país.