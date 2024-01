Felipe Londoño juega a la ambigüedad al hablar de Aitana Ocaña

12/01/2024 FELIPE LONDOÑO EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS TV

Tras su ruptura sentimental con Sebastián Yatra, Aitana Ocaña no deja de estar en ojo mediático. A lo largo de estas semanas de soltería han sonado fuertes rumores de romance con algunos rostros conocidos de la pequeña pantalla, como Felipe Londoño o André Lamoglia, pero lo cierto es que no se ha pronunciado al respecto. Los que sí han reaccionado son ambos. Fue en los Premios Forqué cuando ambos se enfrentaron a las preguntas de su supuesta relación con la artista, pero ninguno desmintió categóricamente que no hubiese pasado nada entre ellos. Ahora, hemos vuelto a hablar con el actor colombiano, Felipe Londoño, y nos ha desvelado cómo se siente al haber sido señalado como el posible nuevo amor de Aitana: "Tranquilo, hombre, es normal, yo estoy bien". Además, nos aseguraba que desconoce si la cantante se sorprendió tanto como él al leer los titulares de la prensa y los comentarios por redes sociales: "bueno no sé a Aitana, la conocí ese día, pero bien, yo estoy bien, tranquilo". Pese a ello, nos aseveraba que la artista le parece una mujer "bellísima, súper talentosa, me cae súper bien y ya está". Por último, también le preguntábamos por los rumores que apuntaron a que la cantante había tenido un romance con su amigo André Lamoglia, pero lo cierto es que desvía la pregunta confesando que "no lo sé porque la vi esa noche y no la volví a ver".