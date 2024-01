'El Juli' se alegra de que Enrique Ponce vuelva a los ruedos

13/01/2024 Julián López Escobar 'El Juli' EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES

Hace unas semanas, Juan Ortega se hizo conocido a nivel nacional por su 'no boda' con Carmen Otte. El torero dejaba plantada a su novia en el altar una hora antes de la celebración y con algunos invitados ya en la iglesia... ¿los motivos? todavía se desconocen ya que ninguno de los dos ha reaparecido públicamente. Una noticia de la que no se dejó de hablar y de la que se ha tenido mucha cautela a la hora de opinar. En este contexto, hemos hablado con Julián López Escobar 'El Juli' y le hemos preguntado por Juan Ortega y lo único que nos ha confesado es que le desea todo lo mejor después de esa decisión: "Desearle lo mejor a todo el mundo, que es lo más importante". Eso sí, cuando le preguntábamos más a fondo sobre la polémica que protagonizó el torero, dejaba claro que no tiene "nada" más que decir porque "no hablo de los demás y creo que bastante tenemos cada uno con lo nuestro". Por otro lado, el diestro demostraba su alegría por Enrique Ponce, quien vuelve a los ruedos y no dudaba en desearle mucha suerte: "Me alegro muchísimo, es maravilloso... Ojalá tenga mucha suerte". Esta será la primera feria que 'El Juli' viva sin torear y lo cierto es que define esta etapa como "otro concepto, no es lo mismo que cuando estás toreando. No tiene ninguna presión ni responsabilidad tremenda. Este año la podré disfrutar de otra manera y bueno una tierra muy querida para mí". Por ultimo, nos aseguraba que esta nueva etapa es igual de ilusionante que la anterior: "Bueno, con otra perspectiva, ¿no? pero con muchas ilusiones, con responsabilidades también, distintas, la verdad que cambian mucho las cosas pero bueno. La ilusión es la misma y feliz".