El jefe de las operaciones de paz de la ONU inicia una visita de cuatro días a Líbano

13/01/2024

El jefe de las operaciones de paz de Naciones Unidas, Jean-Pierre Lacroix, ha comenzado este pasado viernes una visita de cuatro días a Líbano en medio de los constantes intercambios de artillería entre Israel y Hezbolá en la frontera. Lacroix se reunirá esta tarde con varios altos cargos libaneses tras la visita que ha realizado ya a los cuarteles de la misión de paz de la ONU en Líbano, la FINUL, según informa la Agencia Nacional de Información libanesa, ANI. "He visitado el cuartel de la FINUL en Naqura, donde me he reunido con la comandancia de la misión para agradecer a estas mujeres y estos hombres su trabajo ejemplar en circunstancias tan difíciles, antes de expresar mi más profunda gratitud por su sacrificio y compromiso con la paz", ha manifestado en un mensaje publicado en su cuenta de la red social X. El responsable había indicado previamente que su viaje tiene como misión "subrayar la importancia de la FINUL" a la hora de reducir tensiones fronterizas y ha insistido a las partes en conflicto que "contribuyan a una solución política duradera a esta crisis", producto de la guerra que comenzó el pasado 7 de octubre entre Israel y Hamás. Al poco de la llegada al país de Lacroix, el Ejército israelí lanzó ataques contra tres posiciones de Hezbolá en el sur de Líbano: un ataque con helicóptero contra dos puestos milicianos en Marwahin, más otro bombardeo de artillería contra otra posición de proyectiles antitanque en Yarun, según un comunicado del Ejército de Israel. Hezbolá, por su parte, ha anunciado en un comunicado recogido por el 'L'Orient le Jour' que ha atacado una posición israelí conocida como Al Assi situada frente a las localidades libanesas de Meis el-Jabal y Mhaibib, en Marjayun, en torno a las 11.20 de esta mañana, hora local.