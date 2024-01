El director Bong Joon-ho critica la actuación de la Policía y los medios tras la muerte del actor Lee Sun Kyun

08/02/2020 February 8, 2020, Santa Monica, CA, USA: SANTA MONICA, CALIFORNIA - FEBRUARY 08: Bong Joon-ho attends the 2020 Film Independent Spirit Awards on February 08, 2020 in Santa Monica, California. Photo: CraSH/imageSPACE SOCIEDAD Europa Press/Contacto/Imagespace

El director de cine coreano, Bong Joon-ho ha dado este viernes una rueda de prensa, junto a otros artistas del país, para criticar la actuación de la Policía y los medios alrededor de la muerte del actor Lee Sun Kyun, que presuntamente falleció por consumo de drogas ilegales. Bong Joon-ho, quien trabajó con Lee en la película ganadora del Oscar 'Parásitos', ha estado acompañado en la conferencia de prensa por el cantautor Yoon Jong-shin, el actor Kim Eui-seong, el director Lee Won-tae, el actor Choi Deok-moon y Choi Jeong-hwa, director del Gremio de Productores de Corea, y han dicho que se van a unir para presentar la llamada 'Ley Lee Sun Kyun', cuyo objetivo es proteger los Derechos Humanos de los artistas. El director ha cuestionado si la investigación se llevó a cabo apropiadamente, incidiendo en si se actuó bajo la legalidad al hacer pública la comparecencia del fallecido en la jefatura de la Policía. "Una sola frase que la Policía ha anunciado: 'Hemos llevado a cabo el proceso de una manera legítima', lo que no significa que estén libres de responsabilidad", ha criticado Bong, refiriéndose a la investigación a la que estaba sometido el ahora fallecido acusado de consumo de drogas. "Sólo una investigación más profunda sobre las circunstancias detrás de la muerte de Lee puede evitar que sufra una segunda o tercera víctima", ha añadido Bong, que también ha reflexionado sobre si un informe que realizó una emisora pública bajo mucha controversia realmente reporta algún beneficio al público. "Un informe de KBS del 24 de noviembre --un mes antes de la muerte del actor-- incluía muchos de los detalles de la investigación policial. Tendrá que salir a la luz cómo obtuvieron esas fuentes y detalles", ha explicado Bong. KBS, una emisora pública estatal, fue uno de los medios de comunicación que publicó un informe provocativo sobre la vida personal de Lee, que según el grupo era irrelevante para las acusaciones en su contra. El cantautor Yoon Jong-shin también se ha hecho eco de esta opinión en un comunicado. "El hecho de que los artistas reciban reconocimiento del público a través de los medios no significa que los medios puedan informar sobre los artistas sin una verificación clara de los hechos. Lo que están haciendo ahora el periodismo amarillista y los 'destructores cibernéticos' debería corregirse", ha afirmado Yoon. Su uso del término "destructores cibernéticos" se refería a youtubers y otros medios unipersonales que recopilan rápidamente información en línea y crean contenido sensacionalista. Mientras Lee estaba bajo investigación policial, muchos youtubers crearon videos que cubrían la vida privada de Lee, incluidos algunos que citaban el informe de KBS de una conversación telefónica grabada entre Lee y una anfitriona de un bar de lujo, cuya relación sirvió como argumento para la emisora para demostrar que el actor consumía drogas. El artista también ha pedido a los medios de comunicación que eliminen voluntariamente los artículos que no sirvan al bien público, diciendo que la afligida familia de Lee vivirá en una "prisión digital" para siempre. Lee fue encontrado muerto dentro de un automóvil estacionado cerca del parque Waryong en el norte de Jongno-gu, Seúl, el 27 de diciembre, pocos días después de la tercera ronda de interrogatorio policial de 19 horas de duración sobre sospechas de uso de drogas ilegales, en el que el actor, defendiendo su inocencia, había solicitado una prueba del detector de mentiras. La Policía cerró la investigación el mes pasado tras la muerte de Lee.