El banderillero de Juan Ortega habla sobre cómo se encuentra el torero

13/01/2024 JORGE FUENTES, BANDERILLERO DE JUAN ORTEGA.

Después de la polémica que se originó por la 'no boda' entre Juan Ortega y Carmen Otte, nada más se ha vuelto a saber de ellos. El torero dejaba a su novia plantada en el altar una hora antes de darse el 'Sí, quiero' y ambos desaparecían del mapa para evitar el escándalo mediático que se había formado. En este contexto, semanas después de lo ocurrido, Europa Press ha podido hablar en exclusiva con el banderillero de Juan Ortega, Jorge Fuentes, quien nos ha hablado por primera vez de cómo se encuentra el torero anímicamente después de haber anulado su boda: "muy bien, entrenando metido en el toro, que es lo que tiene que hacer". Lo que sí que quiso dejar claro es, que a pesar del interés mediático que hay por verle de nuevo, no piensa faltar a su cita en Valdemorillo: "Sí, hombre, claro, cómo no va a venir... por favor, Juan es torero y lo que más quiere es torear y ahí va estar, además, como te digo, es una plaza que le hace mucha ilusión y aquí estaremos, claro". Además, nos comentaba que "nosotros venimos el 10 de febrero, no sé si el día antes hay una novillada, con mucha ilusión" y que "Juan el año pasado estuvo fenomenal en la feria de Valdemorillo y es una plaza que le gusta muchísimo, y bueno, esperemos que embista de orgullo y puedan los tres dar una gran tarde de toros". Por último, dejaba claro que el interés que hay por Juan es el mismo que antes de su 'no boda', algo que se ha cuestionado mucho en los medios de comunicación tras la polémica: "Él es un torero de mucha clase, los aficionados buenos le están esperando mucho él sigue su camino y en eso estamos".