Carlos Alcaraz: "Físicamente me encuentro muy muy bien"

El tenista español Carlos Alcaraz enfatizó sentirse "muy muy bien" en el aspecto físico para afrontar el inminente Abierto de Australia, primer 'Grand Slam' de la temporada, habiendo "ido mejorando" paulatinamente y "día tras día" algunos "pequeños detalles" junto a Samuel López como su entrenador en lugar de Juan Carlos Ferrero. "La verdad es que me he ido encontrando muy bien", aseguró Alcaraz en una conferencia de prensa desde Melbourne. "Había hecho buenos entrenamientos en la academia, en casa, pero no es lo mismo entrenar con jugadores con los que luego vas a competir", admitió al respecto. "Los primeros días aquí fueron un poquito de adaptación. Poco a poco he ido mejorando, día tras día, pequeños detalles que hemos ido viendo de cara a empezar el torneo", añadió. "Físicamente me encuentro muy muy bien. Y tenísticamente creo que estoy a buen nivel", dijo el murciano. Durante la pretemporada navideña, el tenista de El Palmar ha trabajado varios aspectos con el objetivo de seguir creciendo dentro y fuera de las canchas. "Dentro de la pista... tampoco vamos a decirlo, ¿no? Son pistas que podemos dar", comentó. "Pero sí que ha habido cosas en las que nos hemos centrado específicamente para ver si de cara a este año intentamos hacerlo un poco mejor", confesó Alcaraz. "Y luego, fuera de la pista... Tengo 20 años. Soy muy despistado. El tema de la puntualidad, por ejemplo, y esas cosas que pueden influir dentro de la pista. Tengo que mejorarlo. Muchas veces he dicho que lo primero es ser persona. Hay que mejorar como persona. Son cosas para seguir creciendo: la puntualidad, el orden... todo este tipo de cosas", reiteró. Aunque no jugó en 2023 debido a una lesión muscular, el actual nº2 del ranking de la ATP guarda buenos recuerdos de su última participación en el Abierto de Australia, a pesar de caer en la tercera ronda contra el italiano Matteo Berrettini en 2022. "Fue un partido muy ajustado", señaló. "Creo que es el primer o el único partido que he perdido en cinco sets", agregó. "Salí con muchas cosas que mejorar, como era obvio. Muchas cosas que hice mal, que tenía que corregir. Creo que durante estos años lo he conseguido", añadió. "Salí de ahí con la sensación de que podía hacer grandes cosas. Aquí estamos dos años después y con ganas de hacerlo bien en este torneo, con ganas de hacer buen resultado", indicó Alcaraz. En este 2024, Alcaraz no contará con la ayuda de Juan Carlos Ferrero, su habitual entrenador, pues sigue recuperándose de una reciente cirugía en la rodilla izquierda. Así que Samuel López será el encargado de estar con el murciano en Melbourne. "Samu lleva muchísimos años como entrenador, Juan Carlos quizás no tanto", explicó Alcaraz. "Samu te puede brindar otro tipo de cosas, obviamente también Samu fue entrenador de Juan Carlos y de muchísimos grandes jugadores. Creo que te puede brindar otro tipo de cosas que Juan Carlos a lo mejor no te puede decir o no te puede enseñar; pero bueno, al final Juan Carlos también ha sido jugador, ha sido número uno del mundo", valoró Alcaraz. "Entonces, por esa parte, también a lo mejor Juan Carlos me puede decir unas cosas que quizás Samu no. Al final, somos todos un equipo. Intento aprender de ellos lo mejor que puedo, así que vamos a aprovecharlo", apuntó el de El Palmar antes de hacer augurios para 2024. "Recuerdo empezar el año pasado diciendo que ojalá igualar el año que tuve en 2022 y gané más puntos", rememoró. "Así que este año vamos a intentar igualar el 2023. El objetivo claro es intentar ganar otro 'Gran Slam', vamos a intentarlo, vamos a dar todo lo que tenemos dentro para poder conseguirlo. Obviamente, repetir el año que hice en 2023 sería más que fabuloso", concluyó un esperanzado Alcaraz.