Ancelotti: "El Clásico siempre iguala las cosas"

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha asegurado que un Clásico, como el que disputarán este domingo ante el FC Barcelona en la final de la Supercopa de España, "siempre iguala las cosas", y está convencido de que el resultado no marcará el resto de la temporada, además de desvelar que Dani Carvajal estará disponible para el choque. "Esta es una competición que termina mañana, el resto es otra historia. Es un título importante para la imagen del club. El Clásico siempre iguala las cosas, y mañana va a ser exactamente lo mismo. Mañana se igualará todo y serán los pequeños detalles los que decidan esta final", declaró en la rueda de prensa previa al encuentro. En este sentido, afirmó que "hay tranquilidad en el equipo". "Los jugadores se van a recuperar hasta el partido de mañana. Anímicamente, el equipo está bien, motivado; estamos cerca del primer título de la temporada e intentamos hacer lo que tenemos que hacer, que es ganar", indicó. "Estoy convencido de que si jugamos mejor que el Barcelona vamos a ganar en la mayoría de los casos. Estaría contento de ganar también aunque no lo mereciésemos demasiado", añadió. Además, está convencido de que será "un espectáculo bonito" y reconoció que "hay preocupación" por todo lo que supone "a nivel emotivo y físico", aunque no revancha por la final perdida el pasado curso. "El Real Madrid no sale con ánimo de revancha, el Real Madrid sale a tope porque es la exigencia de esta camiseta y de este club. Es un rival al que respetamos mucho, que es muy fuerte y que nos ha ganado, pero el hambre es siempre la misma", subrayó. El técnico italiano también rememoró la victoria de la primera vuelta de LaLiga EA Sports (1-2). "El principio del partido en Montjuïc no fue bueno, la estrategia no fue buena a nivel defensivo. Lo tenemos en cuenta para el partido de mañana, igual que tenemos en cuenta la alineación del equipo rival, que puede cambiar también nuestra manera de plantear el partido", explicó. Respecto a Xavi Hernández, considera que está haciendo "un óptimo trabajo en el Barcelona". "Es verdad que no tiene la experiencia que tengo yo, pero cuando uno empieza a hacer un trabajo no tiene experiencia. Su trayectoria ya es muy buena, le ayuda mucho el hecho de haber sido uno de los mejores centrocampistas del mundo. Es un trabajo distinto, pero su idea como jugador le está ayudando y le va a ayudar mucho. Lo está haciendo muy bien", dijo. "Me sorprendería que Xavi hubiese dicho que no le gustaría ganar. Obviamente, le gusta ganar, como a mí. Él sabe perfectamente que va a ser un partido muy igualado, como siempre será un Clásico", apuntó sobre las declaraciones del catalán. Por otra parte, aseguró que los partidos "se preparan con los once" y que no piensa "en cambios predeterminados". "En cada partido, los pequeños detalles pueden cambiar la dinámica y es muy complicado pensar en un cambio antes de un partido. Lo hemos hecho en el caso de Vinícius porque venía de una lesión, pero en el partido de mañana no pienso en los cambios. Lo bueno es que estoy convencido de que los que están en el banquillo están listos, y esto no siempre pasa", expresó. "CARVAJAL PODRÁ JUGAR SIN PROBLEMA" En otro orden de cosas, Ancelotti confirmó que el lateral Dani Carvajal estará disponible a pesar de acabar el partido ante el Atlético de Madrid con fatiga muscular. "Carvajal está bien, necesitó un día más de descanso porque a los veteranos les cuesta más recuperar que a los jóvenes. Puede jugar sin problema", señaló. En cuanto a su elección bajo palos, "no" quiere "dar pistas". "Agradezco que estéis preocupados por lo que voy a hacer con la portería, pero tranquilidad, algo voy a hacer. Fichamos a Kepa después de la lesión de Courtois y fue titular. Después, Kepa tuvo una lesión y el suplente, que era Lunin, se mereció la competencia, no por un demérito de Kepa, sino porque Lunin actuó muy bien. Siento que en este momento no puedo elegir un titular y un sustituto. Lo importante es que lo entiendan los dos, y creo que lo han entendido", expuso. El preparador madridista también se deshizo en elogios hacia Ferland Mendy. "Mendy, cuando está bien, para mí es simplemente el mejor lateral izquierdo del mundo. Defensivamente puede mejorar, y ha mejorado, porque el otro día marcó gol", indicó, y restó importancia a los pitos de los aficionados saudíes a Toni Kroos durante la semifinal. "Toni se ha dado cuenta de los pitos, pero no le han afectado ni le van a afectar. Kroos tiene tal conocimiento de este mundo que nada le puede afectar. No he hablado con él de esto, está como todos, motivado y listo para jugar", aseguró. Ancelotti también destacó la labor de Nacho Fernández, que podría levantar su primer título como capitán. "Nacho es uno de los componentes que sirve de ejemplo para los nuevos a nivel de profesionalidad, de seriedad, de ganas y de motivación. Modric, Kroos, Carvajal, Nacho... siguen siendo un ejemplo para los que llegan al equipo", aseveró. Si gana, 'Carletto' igualaría a Zinédine Zidane como el segundo entrenador con más títulos en la historia del Real Madrid, con once. "Estoy muy satisfecho por esto, pero los títulos se quedan en la maleta. Los miras de vez en cuando, te recuerdan lo que has ganado, pero lo importante es el día después. Siempre miro adelante, pase lo que pase; mañana puede ser un título, pero el jueves tenemos otro partido", manifestó. "Zidane ha sido el mejor jugador que he visto en los entrenamientos, era algo increíble lo que era capaz de hacer. Zidane me ha ayudado mucho como asistente porque conocía muy bien el club. Ese primer año me ayudó mucho con los franceses y a adaptarme a la cultura española. Fue una ayuda muy grande", finalizó.