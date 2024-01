Trudeau recalca el compromiso de Canadá con la CIJ pero rechaza el caso abierto contra Israel

14/12/2023 December 14, 2023, Vancouver, BC, CANADA: Prime Minster Justin Trudeau speaks at a fundraising event in Vancouver on Thursday, December 14, 2023. POLITICA Europa Press/Contacto/Tijana Martin

El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, ha recalcado el total compromiso y convicción de Ottawa con la Corte Internacional de Justicia (CIJ), pero ha matizado que esto no conlleva estar de acuerdo con la causa abierta contra Israel por presunto genocidio de la población palestina, denunciado por Sudáfrica. "Canadá ha sido durante mucho tiempo un gran defensor del orden internacional basado en reglas y de los procesos y estructuras que se han implementado durante las últimas décadas para poder garantizar que el Derecho Internacional sea respetado y aplicado", ha manifestado el primer ministro canadiense, según recoge CBC. En este punto, Trudeau ha incidido en que la CIJ representa "una parte clave" en este asunto, si bien es cierto que el "apoyo incondicional" de Ottawa no significa que el país norteamericano apoye la premisa de las acusaciones formuladas por Sudáfrica, que acusa a Israel de violar la Convención contra el Genocidio. "Canadá participa en cinco casos en la CIJ porque creemos en la importancia que tiene como institución (...) Pero nuestro apoyo incondicional a la CIJ y sus procesos no significa que apoyemos la premisa del caso presentado por Sudáfrica", ha argumentado el jefe de Gobierno de Canadá. El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) lanzó el 7 de octubre una serie de ataques contra territorio israelí, dejando un balance de casi 1.200 muertos y 240 rehenes. El Ejército de Israel lanzó una cruenta contraofensiva centrada en las estructuras de Hamás en Gaza que se cobra ya la vida de más de 23.700 personas. La elevada cifra de fallecidos en la Franja de Gaza llevó a las autoridades de Sudáfrica a presentar una denuncia contra Israel ante la CIJ, argumentando que el Ejército israelí viola la Convención contra el Genocidio y pidió medidas cautelares. El máximo tribunal de la ONU en La Haya inició las vistas el jueves.