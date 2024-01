Save the Children dice que "la situación en Gaza es monstruosa y una lacra para la humanidad común"

November 25, 2023: Deir Al-Balah, Gaza Strip, Palestine. 24 November 2023. Children return to their destroyed homes and neighbourhoods in Deir Al-Balah during a humanitarian truce after 7 weeks of incessant Israeli bombardments. On Friday 24 November a four-day humanitarian truce between Israel and Hamas started, with displaced Gazans visiting their homes and assessing the damage from the continuous Israeli strikes. Yet, displaced Palestinians in southern Gaza were not allowed to travel north to assess the damage to their homes and properties,Image: 824241973, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Release: no, Credit line: Adel Al Hwajre / Zuma Press / ContactoPhoto

La organización no gubernamental Save the Children ha subrayado este jueves que "la situación en la Franja de Gaza es monstruosa y una lacra para nuestra humanidad común" y ha denunciado que "el uno por ciento de la población infantil" del enclave palestino ha muerto a causa de la ofensiva lanzada por el Ejército de Israel tras los ataques ejecutados el 7 de octubre por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás). Las autoridades de Gaza, controladas por Hamás, han denunciado hasta la fecha más de 23.400 muertos, entre ellos al menos 10.000 niños, si bien han recalcado que otras 7.000 personas --entre ellos miles de niños-- siguen desaparecidas, supuestamente atrapadas bajo los escombros, por lo que se teme que la cifra de fallecidos sea más elevada. "Por cada día sin un alto el fuego definitivo, han muerto una media de 100 niños y niñas. Nunca puede haber justificación alguna para asesinar niños", ha dicho el director de Save the Children para los Territorios Palestinos Ocupados, Jason Lee, que ha agregado que "durante casi 100 días, los niños y niñas han estado pagando el precio de un conflicto en el que no tienen nada que ver". "Están aterrorizados, heridos, mutilados, desplazados", ha señalado Lee, que ha manifestado que "otros corren el riesgo de morir de hambre y enfermedades, y la hambruna está cada vez más cerca". "Para los que han sobrevivido, el daño mental infligido y la devastación total de las infraestructuras, incluidos hogares, escuelas y hospitales, han diezmado su futuro", ha lamentado. Así, ha criticado que "a pesar del número récord de niños y niñas fallecidos y mutilados, la comunidad internacional no ha actuado" y ha reseñado que "una sola violación grave cometida contra la infancia es demasiado". "Durante los últimos tres meses, los niños de Gaza se han enfrentado a graves violaciones todos los días, mientras que las condiciones para proporcionarles la ayuda humanitaria que necesitan simplemente no existen. Todas las partes deben acordar ya un alto el fuego definitivo", ha zanjado. Lana, una niña de once años de la ciudad de Rafá, en el sur de Gaza, relata el impacto del conflicto sobre su vida y la de su familia "La guerra nos ha afectado mucho. Tuvimos que abandonar nuestras casas y no pudimos hacer nada. Hemos aprendido muchas cosas durante la guerra, como lo importante que es ahorrar agua. Espero que la guerra termine y vivamos en paz y seguros", afirma. El Ejército de Israel lanzó su ofensiva contra el enclave palestino tras los ataques de Hamás, que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 240 secuestrados. Al balance de víctimas en Gaza a causa de la ofensiva del Ejército de Israel se suman más de 325 muertos en operaciones de las fuerzas de seguridad israelíes y ataques por parte de colonos en Cisjordania y Jerusalén Este.