Salvini defiende su dura política migratoria en el marco del juicio por el caso de Open Arms

El vicepresidente del Gobierno italiano, el ultraderechista Matteo Salvini, ha defendido su dura política migratoria cuando era ministro del Interior en el marco del juicio por el bloqueo del barco de la ONG española Open Arms en agosto de 2019 con 150 personas a bordo, por el que fue acusado de delitos de abuso de poder y secuestro. "Cuando yo era ministro del Interior, los desembarcos se redujeron en un 90 por ciento. Menos salidas significan menos muertes, menos dramas y menos dinero para los traficantes", ha sentenciado este viernes durante el juicio, según la agencia de noticias AdnKronos. En este sentido, ha dicho sentirse "orgulloso" de una política cuyo objetivo era "combatir la trata de seres humanos" por parte de contrabandistas e "implicar a las instituciones europeas". "Conmigo como ministro del Interior no hubo migrantes que murieran en el mar", ha resaltado. El líder de la ultraderechista Liga italiana ha insistido en que la política migratoria era "clara y compartida" por todo el Gobierno, aludiendo a que el entonces primer ministro Giuseppe Conte estuvo de acuerdo con todas las decisiones, excepto la del Open Arms. "Asumo conscientemente la responsabilidad de lo que hemos hecho con resultados absolutamente nunca alcanzados, ni antes ni después, no sólo en términos de lucha contra la trata de seres humanos sino en términos de vidas salvadas", ha agregado. El fundador de Proactiva Open Arms, Óscar Camps, ha indicado en la red social X que Salvini está "muy débil y muy flojo" ante las preguntas de la acusación, si bien no lo está tanto "dando ruedas de prensa", donde "tiene respuestas para todo". "Ha reconocido, y esto es muy grave, que ha utilizado a personas vulnerables para presionar a Europa. Nos parece gravísimo. Su discurso es muy flojo. Se esconde detrás de su jefe de gabinete, el actual ministro del Interior, (Matteo) Piantedosi", ha indicado, agregando que "Conte lo dejó solo". Los fiscales acusaron a Salvini de un delito de abuso de poder y de privación de libertad al impedir que el barco de rescate español Open Arms atracase en el puerto de Palermo en agosto de 2019. A bordo del buque viajaban 150 migrantes, entre ellos algunos menores de edad, que habían sido rescatados en el Mediterráneo. El barco llegó a Lampedusa a mediados de agosto pero no se le permitió desembarcar a pesar de la crítica situación humanitaria de los migrantes que transportaba. Al final, la Fiscalía decidió apropiarse del barco para permitir el atraque. Por este caso Salvini se enfrenta a un máximo de 15 años en prisión.