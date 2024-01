Sainz, tras 7 días: Está siendo una carrera de eliminación; queda mucho Dakar por delante

Riad (Arabia Saudí), 12 ene (EFE).- El español Carlos Sainz (Audi), líder en la general del Dakar 2024 pasada la primera semana de rally, aseguró este viernes que esta edición "está siendo una carrera de eliminación", por lo que "hay que seguir igual" en la segunda semana, "tratando de manejar bien la velocidad y la navegación", porque queda "mucho Dakar por delante".

"Está claro que es una carrera por eliminación y lo que tenemos que esperar es seguir igual, con la misma estrategia de ir pasando día a día. Tranquilidad, humildad y pensar que queda toda una semana igual o más dura que esta, porque son etapas muy largas", afirmó Sainz, que incidió en que "queda mucho Dakar por delante".

En declaraciones a los medios de comunicación españoles desplazados, Sainz resaltó que queda "mucho Dakar por delante", por lo que "hay que ir paso a paso y tratando de manejar bien la velocidad y no cometer errores, ni de pilotaje, ni de navegación", después de explicar que este viernes se quedaron unos cinco minutos en lo alto de una duna sin poder progresar.

"Queda muchísima carrera", explicó el tres veces ganador del Dakar, que tiene ahora mismo una ventaja de 20 minutos y 21 segundos sobre el sueco Mattias Ekström (Audi) y 29 minutos y 31 segundos sobre el francés Stéphane Loeb (Prodrive).

Sainz, que terminó segundo la etapa crono de 48 horas por el desierto de arena más grande del mundo, lidera una general de la que se descolgó este viernes el catarí Nasser Al-Attiyah (Prodrive), ganador de las últimas dos ediciones y que sufrió una avería que le obligó a estar parado durante dos horas antes de volver a arrancar el vehículo.

El madrileño resaltó que ha sido una etapa muy física "tanto mental como físicamente" y quizá la más dura "de todas las etapas que hemos hecho aquí en Arabia".

"Estar seis horas como estuvimos ayer pasando dunas rotas y compresiones... ha sido una etapa dura. Hoy ya era más corta, lógicamente, pero ha sido una parte importante del rally, porque han pasado cosas. Sabíamos que era uno de los días fundamentales como la carrera ha demostrado y han pasado cosas", incidió el español.

Preguntado por si se ve más líder ahora que tiene 20 minutos de ventaja sobre el segundo, comentó que ve la carrera "igual que al principio". "Ayer tuvo el problema el saudí Jazeed Al Rajhi (Overdrive Racing), hoy lo ha tenido Nasser, el problema que tuvo Peterhansel también... está claro que es una carrera por eliminación", señaló Sainz.

Así, también sostuvo que su estrategia de parar el pasado miércoles para tener una buena posición de salida tanto este jueves como este viernes la "volvería a hacer igual", pues fue "una buena estrategia".

"Si no nos hubiésemos quedado hoy esos cinco minutos -en lo alto de una duna durante la etapa de hoy-, creo que habríamos ganado, pero en cualquier caso hemos acabado a dos minutos de Loeb y veníamos recuperándole 23 minutos a Nasser. Eso demuestra que era la estrategia adecuada", subrayó Sainz.

El español, tres veces campeón del Dakar, incidió en que "los problemas pueden venir cada día por cualquier lado" y "lo que pasa cada día puede ser crucial", destacó Sainz.

El piloto madrileño agradeció al director del Dakar, David Castera, añadir esta etapa, que le gustó, aunque le hubiera "gustado más salir como las motos -en el que la posición de salida del jueves y viernes estaba marcada por los primeros veinte clasificados, a la inversa- para no tener que jugar con esa estrategia" que realizó el miércoles de perder tiempo en la quinta etapa para no salir entre los primeros.

"Creo que es el único 'pero' que pondría, pero ha sido una etapa genial, mi enhorabuena a ASO, porque han puesto una etapa de 600 kilómetros como nunca antes había visto en Arabia Saudí", subrayó.

No obstante, preguntado por la noche en un vívac a la intemperie dijo que "tiene su gracia", pero no le "gustaría hacerlo muy a menudo", porque "no tienes ducha después de acabar, y después de seis horas, sudado...", comentó Sainz, que agregó: "Por un día está bien, pero que tampoco se afición en mucho, así que mi enhorabuena a ASO porque ha sido un rally muy completo".

Por último, concluyó insistiendo en que ni ha mirado las etapas de la última semana, sólo la próxima y la penúltima, que "es durísima con las piedras y que es similar a la etapa 2 del año pasado, en donde se decidió mucho el rally por los pinchazos", pero le preocupa "el próximo día, y después en el siguiente". EFE

