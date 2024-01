Reino Unido denuncia el lanzamiento fallido de un misil contra un buque cerca de Yemen

22/11/2022 Puerto de Aden, Yemen (Archivo) POLITICA MURAD ABDO / XINHUA NEWS / CONTACTOPHOTO

Reino Unido ha denunciado este viernes el lanzamiento fallido de un misil contra un buque en el golfo de Adén, cerca de Yemen tras los bombardeos conjuntos de Estados Unidos y Reino Unido llevados a cabo durante la madrugada contra objetivos de los rebeldes hutíes. Según ha denunciado Operaciones de Comercio Marítimo de Reino Unido (UKMTO) en un comunicado, el misil ha impactado a unos 500 metros de la embarcación y no se han producido heridos ni daños. "Una investigación está en marcha", ha agregado. Más tarde, el director de operaciones del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, el teniente Douglas Sims II, ha indicado que el misil no ha golpeado "a ningún barco de ningún tipo", según ha recogido la cadena estadounidense CNN. Previamente, la firma británica de seguridad marítima Ambrey había indicado que el buque fue atacado por error debido a "información obsoleta disponible públicamente" que vinculaba el barco con Reino Unido, si bien su propiedad cambió en agosto de 2023. "El petrolero informó que un misil impactó en el agua a aproximadamente 400-500 metros de distancia del buque. Posteriormente, al barco lo siguieron tres esquifes. No se reportaron daños ni heridos", ha indicado en un comunicado. La embarcación, con bandera de Panamá, se dirigía desde el puerto de Ust-Luga, en Rusia, hacia Vadinar, en India. "Este fue el segundo petrolero atacado por error por los hutíes mientras transportaba petróleo ruso", ha agregado la compañía. Los hutíes han llevado ataques contra embarcaciones en el mar Rojo justificándolos como una señal de apoyo a los palestinos frente a la ofensiva militar lanzada hace casi cien días por las fuerzas israelíes sobre la Franja de Gaza. En respuesta a estos ataques, Estados Unidos y Reino Unido han lanzado bombardeos contra objetivos de los rebeldes hutíes.