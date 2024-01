ProFuturo y Teach For All formarán a 8.000 docentes de 5 países para reducir la brecha digital en zonas vulnerables

09/01/2024 ProFuturo y los miembros de la red Teach For All formarán a 8.000 docentes en competencias digitales y de liderazgo POLITICA SOCIEDAD PROFUTURO Y LA RED TEACH FOR ALL

ProFuturo, el programa de innovación educativa con tecnología impulsado por Fundación Telefónica y la Fundación 'la Caixa', y miembros de la red internacional Teach For All formarán a 8.000 docentes en cinco países (Camboya, Chile, Colombia, Kenya y Zimbabwe), con el fin de contribuir a reducir la brecha digital en la educación en entornos vulnerables. De este modo, como han detallado sus impulsores, durante 12 meses, las fundaciones aunarán esfuerzos para fortalecer las habilidades digitales y de liderazgo en los docentes a través de un proyecto que se basa en un modelo de implementación en cascada que ya ha sido probado por ProFuturo, donde se forma en primer lugar a los equipos de los socios locales de la red Teach For All y a sus profesores para que ellos después puedan formar a otros profesores ya integrados en el sistema educativo local y, de esta forma, puedan llegar a los alumnos. Los integrantes de la alianza trabajarán de forma conjunta para preparar los diferentes itinerarios de aprendizaje, adaptándolos a las necesidades de los docentes que se beneficiarán del proyecto. Los módulos se ajustarán, asimismo, a los diferentes contextos de cada país, de modo que se garantice la utilidad y la correcta aplicación de los contenidos. Los cursos que ofrece el proyecto combinan el enfoque de docentes digitales de ProFuturo con el marco teórico de Teach For All: TACL (siglas de Teaching As Collective Leadership, o Enseñanza como Liderazgo Colectivo). Esta fusión busca fortalecer la integración pedagógica de la tecnología en el aula a la vez que se cultiva el liderazgo docente comunitario. Ambas organizaciones recuerdan que han colaborado estrechamente para personalizar la oferta de contenidos del proyecto según las necesidades específicas de cada país. Además, la ejecución de los cursos se ha adaptado al contexto de cada país, considerando las circunstancias de los beneficiarios, incluyendo modalidades como cursos en línea asíncronos, en línea síncronos y presenciales. "Nos emociona poder trabajar de la mano de Teach For All y su potente red de socios locales. La innovación educativa con tecnología rompe barreras y sabemos que su poder transformador es clave para mejorar la calidad de la educación. En esta alianza ambas instituciones sumamos esfuerzos con un propósito compartido: ofrecer a miles de docentes en todo el mundo una formación de alta calidad en competencias digitales y liderazgo comunitario que les permita ser catalizadores del cambio", ha afirmado la directora general de ProFuturo, Magdalena Brier. "Nuestra colaboración con ProFuturo marca un paso para cerrar la brecha educativa, no solo a través de la tecnología sino también a través del desarrollo del liderazgo. Aprovechando el poder de las herramientas digitales y fomentando docentes fuertes en liderazgo, esta iniciativa permitirá a los docentes de Camboya, Chile, Colombia, Kenia y Zimbabwe desarrollar una generación de estudiantes que estén equipados para navegar y dar forma al presente y futuro de sus comunidades", añade la CEO y Co-Fundadora de Teach For All, Wendy Kopp. La implementación local de este proyecto en formación en competencias digitales y de liderazgo será fruto del esfuerzo conjunto de Fundación Telefónica Movistar Chile y Fundación Telefónica Movistar Colombia, por parte de ProFuturo, y de los miembros de la red internacional Teach For All Teach For en los países objetivo, Enseña Chile, Enseña por Colombia, Teach For Cambodia, Teach For Kenya y Teach For Zimbabwe.