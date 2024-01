Portugal encuentra pélets en sus costas pero desconoce si el material está relacionado con el vertido del 'Toconao'

10/01/2024 Un voluntario recoge pellets en la playa de Samil, a 10 de enero de 2024, en Vigo, Pontevedra, Galicia (España). Voluntarios se han organizado para limpiar algunas playas de las provincias de A Coruña y Pontevedra a las que ha llegado el vertido de los pellets de plástico. Tanto la Xunta de Galicia, como el Principado de Asturias y Cantabria han activado el nivel dos de emergencia por el vertido de pellets de plástico. El Gobierno Vasco activará un plan de emergencia marina y tratará de recogerlos en alta mar para minimizar la cantidad que finalmente llegue a su litoral. SOCIEDAD Adrián Irago - Europa Press

La Autoridad Marítima Nacional (AMN) de Portugal ha encontrado este viernes cantidades "poco significativas" de partículas de plástico en la costa de Viana do Castelo y Caminha, pero desconoce si el material está relacionado con los pélets que llegaron a la costa española. Algunas de las partículas de plástico encontradas en la playa de Cabedelo, en Viana do Castelo, y cerca del Fuerte do Cão, en Vila Praia de Âncora, en Caminha, "muestran signos de desgaste", según ha declarado un portavoz de la AMN a la agencia LUSA. El portavoz agregó que la aparición de estas partículas "no es motivo de alarma", ya que se desconoce si el material está relacionado con el barco que, el 8 de diciembre, perdió carga "a 40 millas [aproximadamente 75 kilómetros] de Viana do Castelo". La Autoridad Marítima Nacional está monitoreando las partículas de plástico que llegaron a la costa en España, habiendo activado un plan de contingencia en el marco del Plan Mar Limpio. "El Instituto Hidrográfico de la Marina Portuguesa está calculando constantemente la deriva de los 'pellets', y hasta ahora no hay probabilidad de que aparezcan grandes cantidades de material en la costa portuguesa", ha explicado. Los órganos locales de la AMN están en contacto con los municipios, los agentes de Protección Civil y otras entidades "para sensibilizar sobre el riesgo", pero también para crear una lista de entidades que puedan colaborar con las autoridades en la limpieza de playas. "En este momento, hay varios equipos en alerta para la posible eliminación de los pélets", agregó el portavoz. El armador del 'Toconao', el barco que perdió contenedores en aguas portuguesas, dijo que cayeron al mar más de mil sacos con alrededor de 26,2 toneladas de bolas de unos cinco milímetros de diámetro, utilizadas para fabricar plásticos y que están llegando a la costa en el norte de España. La Comisión Europea consideró el miércoles una amenaza para el medio ambiente y la pesca las 25 toneladas de diminutas bolas de plástico que cayeron al mar en aguas portuguesas y están llegando a la costa en el norte de España. Las regiones del norte de España, desde Galicia hasta el País Vasco, activaron o elevaron alertas ambientales el martes debido a toneladas de diminutas bolas de plástico que cayeron al mar en diciembre en aguas portuguesas, mientras que la Fiscalía española anunció el lunes que abrió una investigación para determinar posibles responsabilidades. El 'Toconao', un carguero con bandera de Liberia, perdió seis de los contenedores que transportaba el 8 de diciembre en aguas portuguesas, a 80 kilómetros de Viana do Castelo. Uno de esos contenedores llevaba mil sacos de estas pequeñas bolas blancas utilizadas en la fabricación de plásticos. A finales de la semana pasada comenzaron a llegar a la costa española, en cantidad, las bolas de plástico dispersas, fuera de los sacos.