Pepe Navarro y Mar Flores, de la guerra entre Bertín Osborne y Gabriela Guillén, a la complicada vida de la modelo

Estamos contando las horas. Este viernes se estrena por fin la nueva edición de 'El Desafío' y, aunque aun no sabemos qué nos deparará esta entrega de uno de los programas estrella de Antena 3, es innegable que su casting es una apuesta muy fuerte: Mónica Cruz, en el ojo del huracán por los rumores de romance con Alejandro Sanz; Chenoa, imparable desde que se separó de Miguel Sánchez Encinas; Pepe Navarro, que vuelve a televisión por todo lo alto; Mar Flores, que demuestra que se atreve con todo; el marido de María Pombo, Pablo Castellano; la influencer Marta Díaz; el actor Adrián Lastra y por último Mario Vaquerizo, un 'animal' televisivo que promete regalarnos grandes momentos. Este jueves ha tenido lugar la presentación del programa y hemos tenido ocasión de hablar con Pepe Navarro y Mar Flores, una 'extraña pareja' que ha conectado a las mil maravillas durante 'El Desafío', y que en su entrevista conjunta nos han dado pistas de qué podremos ver durante las próximas semanas. "Era un momento vital por mi edad y por mi situación en ese momento en el que me apetecía dar lo mejor de mí y en este programa hay que hacerlo. Aquí pretendía retarme conmigo misma pero a veces tenía que retarme con una persona 30 años menor que yo y eso ha supuesto, aparte de un control mental, que eso es importante, un esfuerzo físico extraordinario. Me iba a casa llena de morados, con dolores" ha explicado la modelo, reconociendo que en ocasiones se ha visto "un poco en desventaja" por su edad. Pepe, por su parte, confiesa que decidió aceptar 'el desafío' porque sus hijos son fans del programa y, como asegura, "no me arrepiento porque ha sido una experiencia única y jamás me imaginé que sería algo tan estimulante como ha sido". "A mí me parece que la verdad es un programa que saca lo mejor de cada uno. Yo no he visto ni un solo valor negativo en este programa, ni uno solo. El compañerismo, el esfuerzo, el trabajo, es positivo. No conozco ningún programa que pueda llegar a tener esos niveles de positivismo" afirma. "Mar me ha sorprendido de la fuerza mental que tiene. Tiene un poder único, o sea, ha hecho cosas que un profesional, haciendo lo que ella hacía, no lo haría mejor y eso simplemente porque hay una fuerza de voluntad tremenda. Ha hecho cosas artísticas muy complicadas, complicadísimas de hacer y sin embargo, la subes a un escenario y no lo hubiese hecho mejor un profesional especializado en esa actividad" ha apuntado, rindiéndose al talento de Mar. Como reconoce la modelo, "no he tenido una vida fácil" y esto ha sido una manera de demostrarse a sí misma -y al resto del mundo- que es capaz de lo que se proponga: "La vida en mi caso me sube y me baja constantemente. Expuesta a los medios y en la profesión que tengo* Mi vida nunca ha sido fácil y ha sido como un poco como el programa. Hay momentos donde crees que vas a ganar y no ganas, hay momentos donde no te lo esperas y ganas. En ese sentido, estoy acostumbrada a no tener una vida fácil. Se me ha metido mucha caña" confiesa. Sin ganas de hablar de su batalla judicial con Ivonne Reyes por la paternidad de su hijo Alejandro, Pepe ha preferido no 'mojarse' sobre la decisión de Bertín Osborne de pedir las pruebas de ADN a Gabriela Guillén para comprobar que el bebé es suyo. "Esa es una pregunta más difícil que las pruebas de 'El Desafío" ha bromeado, evitando confirmar si apoya al cantante.