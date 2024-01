Microsoft destrona a Apple como la acción más valiosa del mundo

(Bloomberg) -- Microsoft Corp. superó Apple Inc. y se convirtió en la empresa cotizada en bolsa más valiosa del mundo por primera vez en más de dos años, mientras que las preocupaciones sobre la demanda de teléfonos inteligentes ha lastrado las acciones del fabricante del iPhone en las últimas semanas.

El gigante del software con sede en Redmond, Washington, repuntó un 1% a US$388,47 el viernes, cerrando la jornada con una valoración de mercado de US$2,89 billones. Por su parte, Apple subió 0,2% y cerró con una capitalización de mercado de US$2,87 billones. Es la primera vez desde noviembre de 2021 que Microsoft cierra con un valor superior al de Apple.

“Cuando se comparan y contrastan las dos, el crecimiento que Apple está mostrando no es nada especial, mientras que Microsoft ha hecho un mejor trabajo al ejecutar y demostrar el crecimiento de las ganancias”, dijo David Katz, director de inversiones de Matrix Asset Advisors, que tiene posiciones en ambas. “Microsoft también tiene una hoja de ruta mucho más clara con la IA y ha hecho un gran trabajo articulando cómo acelerará el crecimiento para hacer que sus perspectivas a largo plazo sean aún más convincentes”.

Si bien ambas formaron parte del poderoso repunte de los llamados 7 Magníficos en 2023, sus suertes han divergido este año. Microsoft ha subido un 3,3%, respaldada por el continuo optimismo sobre la inteligencia artificial, mientras que Apple ha caído un 3,4% en medio de crecientes preocupaciones sobre su crecimiento. La empresa se ha visto afectada por al menos tres rebajas de calificación de analistas, según datos recopilados por Bloomberg.

La opinión menos favorable de Wall Street sobre Apple sugiere que no sería sorprendente que Microsoft mantuviera o incluso aumentara su recién ventaja de tamaño. El precio objetivo medio de los analistas para Microsoft equivale a una revalorización de alrededor del 8% en los próximos 12 meses, ligeramente por encima del potencial de rentabilidad de Apple. Con ese aumento, Microsoft superaría los US$3 billones de valoración de mercado, uniéndose a Apple como una de las dos únicas empresas que han alcanzado ese umbral.

Microsoft y Apple siguen siendo, con diferencia, las empresas con mayor peso en el S&P 500, ya que juntas representan aproximadamente el 14% del índice general. Pocas empresas se les acercan en tamaño. El valor del gigante petrolero Saudi Aramco supera ligeramente los US$2 billones, mientras que Alphabet Inc, Amazon.com Inc y Nvidia Corp están valoradas por encima del billón. Meta Platforms Inc, que subió casi un 200% el año pasado, es la siguiente más cercana, situándose justo por debajo del umbral del billón de dólares.

