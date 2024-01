Los hutíes denuncian una "agresión deliberada e injustificada" tras los bombardeos "terroristas" contra Yemen

02/12/2023 Miembros de los rebeldes hutíes durante un desfile militar en Yemen (archivo) POLITICA Europa Press/Contacto/Osamah Yahya

Los hutíes han denunciado este viernes los bombardeos "bárbaros y terroristas" ejecutados por Estados Unidos y Reino Unido contra Yemen y han recalcado que se trata de "una agresión deliberada e injustificada" que "demuestra que son ellos los que gestionan la agresión contra Gaza", en referencia a la ofensiva del Ejército de Israel contra la Franja tras los ataques ejecutados el 7 de octubre por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás). Estados Unidos y Reino Unido han ejecutado este viernes una serie de bombardeos argumentando que se trata de acciones dirigidas contra los hutíes ante sus ataques contra buques en el mar Rojo, que "ponen en la libertad de navegación en uno de las vías fluviales más importantes del mundo". En respuesta, Mohamed Alí al Huti, el presidente del Comité Revolucionario de los rebeldes yemeníes hutíes --el Gobierno interino establecido por los hutíes tras la toma de la capital, Saná, en 2015--, ha manifestado en un comunicado publicado a través de su cuenta en la red social X que estos bombardeos "reflejan una psicología brutal". "Estos bombardeos confirman una vez más que ellos (Estados Unidos y Reino Unido) son los que gestionan la agresión contra Gaza, igual que la llevan a cabo contra Yemen", ha dicho, al tiempo que ha acusado a Washington y Londres de "proteger el terrorismo de Israel". "Lo sucedido es un ataque flagrante e injustificado", ha recalcado. Así, ha hecho hincapié en que los bombardeos "llegan en un momento en el que el mundo está intentando poner fin al genocidio en Gaza" y ha reiterado que suponen una prueba de la "protección" de estos países a Israel. "Vergüenza y desgracia para los estadounidenses y los británicos", ha manifestado al Huti, quien ha expresado su deseo de "una Palestina libre". En este sentido, Mohamed al Bukaiti, miembro del brazo político de los rebeldes, ha reseñado que Washington y Londres "han cometido un error al lanzar una guerra con Yemen" y ha dicho que estos países "no han aprendido de experiencias pasadas". "Se darán cuenta pronto de que la agresión directa contra Yemen fue la mayor estupidez de su historia", ha afirmado. "Hoy, los pueblos del mundo miran con interés una guerra única en la que no hay espacio para el error a la hora de identificar a los que están en lo correcto y los que están equivocados, ya que el objetivo de una de las partes es detener los crímenes de genocidio en Gaza, representada por Yemen, y el objetivo de la otra es apoyar y proteger a sus responsables, representados por Estados Unidos y Reino Unido", ha argumentado. "Por ello, todas las personas del mundo hacen frente a dos elecciones que no abren espacio a una tercera: es estar del lado de las víctimas del genocidio o del lado de los responsables. ¿De qué lado estás?", ha preguntado Al Bukaiti en una serie de mensajes publicados en su cuenta en X. Por su parte, Mohamed al Bukaiti, miembro del brazo político de los rebeldes, ha mostrado su optimismo tras asegurar que "Yemen saldrá victorioso de esta guerra", mientras que el viceministro de Exteriores, Husein al Ezi, ha expresado que los atacantes "tendrán que prepararse para pagar un alto precio y soportar las terribles consecuencias de la agresión". El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó el miércoles una resolución en la que pedía a los rebeldes yemeníes hutíes detener sus acciones, aunque estos ya avisaron de que no acatarían la petición hasta que no se pusiera fin al "genocidio" de los palestinos en Gaza, en referencia a la ofensiva lanzada tras los ataques perpetrados el 7 de octubre por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) contra Israel. Los hutíes, respaldados por Irán, controlan la capital de Yemen, Saná, y otras zonas del norte y el oeste del país desde 2015. El grupo ha respondido a la ofensiva israelí contra la Franja atacando embarcaciones con algún tipo de conexión con Israel --con más de 25 ataques hasta la fecha--, incluido el secuestro del buque 'Galaxy Leader'.