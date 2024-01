Los 'Hispanos' caen con estrépito ante Croacia en el debut del Europeo

12/01/2024 Hispanos, Torneo Internacional de España. La selección española masculina de balonmano comenzó con derrota (29-39) este viernes ante Croacia el Campeonato de Europa 2024 que se celebra en Alemania, un mal debut desde el primer minuto donde lamentaron además la lesión de Miguel Sánchez-Migallón. DEPORTES RFEBM / J. L. RECIO

La selección española masculina de balonmano comenzó con derrota (29-39) este viernes ante Croacia el Campeonato de Europa 2024 que se celebra en Alemania, un mal debut desde el primer minuto donde lamentaron además la lesión de Miguel Sánchez-Migallón. Los de Jordi Ribera no se encontraron en defensa y Croacia fue además tremendamente eficaz. Los problemas crecieron sin parar para los 'Hispanos', que trataron de reaccionar vaciando la portería para atacar en superioridad, con otra mala entrada en el segundo tiempo que hizo imposible la remontada. España cedió con estrépito el duelo entre favoritos a avanzar con pleno de puntos desde el Grupo B. El Europeo arrancó sin cuenta atrás para los 'Hispanos' y, cuando quisieron dar el primer paso, los croatas ya les sacaban varios de ventaja. El conjunto arlequinado brilló desde el primer tiempo, sin tener que tirar de dos piezas importantes como Domagoj Duvnjak o Igor Karacic. A España le faltó defensa y, aunque encontró los goles con el paso de los minutos, no remontó el mal inicio. Los de Ribera empezaron espesos contra el muro croata y un 1-5 fue el marcador tras seis minutos. Además, los pocos goles españoles los castigó Croacia en el repliegue, con una puntería letal los croatas mientras los españoles sumaban con Agustín Casado y, después, Aleix Gómez. Entró Alex Dujshebaev para tratar de aclarar las ideas pero los 'Hispanos' sufrieron un golpe mayor. Miguel Sánchez-Migallón se hizo daño en la mano izquierda y, sus casi lágrimas en el banquillo, lo dijeron todo. El mal trago, a falta de examen médico, lo sintieron sus compañeros en el parqué y Croacia de nuevo estiró su ventaja (5-10). El segundo tiempo muerto de Ribera devolvió a España sin portero, atacando con siete casi el resto de la primera mitad, con bastante buen resultado. El riesgo tardó en cuajar, pero los goles llegaron, gracias al disparo lejano de Imanol Garciandia y la atención que requirió por parte de la defensa croata. Sin embargo, los 'Hispanos' no taparon la sangría atrás, más difícil aún sin Sánchez-Migallón, ni funcionó el cambio de Sergey Hernández por Gonzalo Pérez de Vargas por falta de ayudas. Pese a un primer tiempo bastante desafortunado, el marcador decía al descanso que había partido (14-18). Tin Lucin y Mario Sostaric fueron las armas ofensivas de una Croacia que mejoró incluso su prestación en la vuelta de vestuarios. El plan de Ribera se fue al traste con una sangría de tres minutos donde España encajó un gol en cada ataque rival. El vaciar portería dejó de funcionar e Ivan Martinovic engordó su cuenta goleadora. Duvnjak se jugó la roja, pero de su exclusión tampoco sacó casi nada la doble campeona de Europa. El 5:1 defensivo de Ribera echó de menos a Sánchez-Migallón y, aunque volvió Pérez de Vargas, la portería que funcionó fue también la croata, con Mandic al mismo nivel de Ivic o mejor. Con la decena abajo, España bajó incluso los brazos y los 'Hispanos' fallaron como muy pocas veces, en la peor derrota de su historia en un Europeo.