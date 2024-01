Los ETF de bitcoin movieron más de 4.000 millones en su primer día

09/02/2018 Imagen de Bitcoin. ECONOMIA INTERNACIONAL Ina Fassbender/dpa

Los primeros ETF de bitcoin al contado autorizados por la Comisión del Mercado de Valores (SEC) de Estados Unidos negociaron transacciones valoras en más de 4.600 millones de dólares (4.193 millones de euros) en la primers jornada de actividad para estos vehículos de inversión vinculados a la criptomoneda de referencia. Según datos de Bloomberg, entre los distintos fondos cotizados autorizados por el regulador estadounidense se movieron más de 4.600 millones de dólares este jueves, incluyendo 2.300 millones de dólares (algo más de 2.000 millones de euros) a través del ETF de Grayscale Bitcoin Trust, mientras que iShares Bitcoin Trust (IBIT) de BlackRock vio cómo cambiaron de manos más de 1.000 millones de dólares (911 millones de euros). Cuando el primer fondo cotizado de futuros de bitcoin comenzó a negociarse en 2021, registró una facturación de casi 1.000 millones de dólares durante su primera sesión de actividad, registrando el que entonces fue el segundo mayor debut de un ETF. La SEC dio el miércoles luz verde a los cambios regulatorios necesarios para la puesta en marcha de ETF o fondos cotizados al contado de bitcoin, abriendo así la puerta a casi una docena de estos vehículos de inversión para arrancar su actividad desde ayer. En su esperada decisión, el regulador consideró que las propuestas eran "consistentes" con las exigencias de diseño de los mercados para "prevenir actos y prácticas fraudulentas y manipuladoras" y, "en general, proteger a los inversionistas y el interés público". De este modo, la SEC daba finalmente su brazo a torcer, después de haber rechazado estos años más de una veintena de solicitudes de fondos de bitcoin al contado y de que Grayscale, promotor de una de esas presentaciones inicialmente rechazadas, lograse el respaldo del Tribunal de Apelaciones para el Distrito de Columbia, que consideró que el regulador no había explicado adecuadamente su razonamiento para vetar la cotización y comercialización. "Ahora nos enfrentamos a un nuevo conjunto de presentaciones similares a las que hemos rechazado en el pasado. Las circunstancias, sin embargo, han cambiado", reconocía el miércoles el presidente de la SEC, Gary Gensler. "Si bien aprobamos la cotización y negociación de ciertas acciones spot de ETF de bitcoin, no aprobamos ni respaldamos bitcoin", añadió. El desenlace anunciado cerraba así un largo proceso no exento de polémica, la última este mismo martes, cuando la cuenta oficial del regulador en X (Twitter) anunció la aprobación de productos de inversión basados en bitcoin para pocos minutos después borrar el 'tuit' y aclarar que el servicio había sido "comprometido" y utilizado sin autorización. Tras conocerse la decisión de la SEC, Eric Demuth, co-fundador y consejero delegado de la 'fintech' austriaca Bitpanda destacaba que, aunque se haya producido por presiones externas, tras anular los tribunales las resoluciones del regulador, "marca un hito importante que transformará la industria". En cuanto al impacto de la decisión en la cotización de bitcoin, Demuth afirmaba que el anuncio es positivo, aunque advertía de que, tras el aumento de los últimos meses, puede que sólo se quede en un repunte a corto plazo, ya que la mayor parte de la expectativa está descontada en el precio. A largo plazo, sin embargo, para el CEO de Bitpanda el aumento de la liquidez y de los volúmenes elevará el precio de Bitcoin y podría además ayudar a reducir la volatilidad, destacando que la liquidez adicional en el sistema junto con otros factores como el próximo halving a mediados de abril, o la probable bajada de los tipos de interés, "podrían conducir a un precio de Bitcoin de seis cifras a largo plazo". "Superar la barrera de los 100.000 dólares durante este año es una posibilidad real", apunta Demuth, para quien el ETF de bitcoin representa un paso crucial hacia la adopción masiva de los criptoactivos.