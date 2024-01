12/01/2024 La OMM avisa que 2024 puede batir el calor récord de 2023 por El Niño. La Organización Meteorológica Mundial avisa que 2024 podría ser aún más caluroso que 2023, dado que el evento de El Niño suele tener el mayor impacto en las temperaturas globales tras alcanzar su cénit. POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA OMM

La Organización Meteorológica Mundial avisa que 2024 podría ser aún más caluroso que 2023, dado que el evento de El Niño suele tener el mayor impacto en las temperaturas globales tras alcanzar su cénit. Este organismo ha confirmado oficialmente que 2023 es el año más cálido jamás registrado, "por un margen enorme". La temperatura global promedio anual se acercó a 1,5° Celsius por encima de los niveles preindustriales, algo simbólico porque el Acuerdo de París sobre el cambio climático tiene como objetivo limitar el aumento de temperatura a largo plazo (promediado durante décadas en lugar de un año individual como 2023) a no más de 1,5° Celsius por encima de los niveles preindustriales, precisa en un comunicado. Seis conjuntos de datos internacionales utilizados para monitorear las temperaturas globales y consolidados por la OMM muestran que la temperatura global promedio anual fue 1,45 +/- 0,12 °C por encima de los niveles preindustriales (1850-1900) en 2023. Las temperaturas globales en cada mes entre junio y diciembre establecieron nuevas registros mensuales. Julio y agosto fueron los dos meses más calurosos registrados. "El paso del enfriamiento de La Niña al calentamiento de El Niño (las oscilaciones con repercusión global en la temperatura en superficie del Océano Pacífico ecuatorial) para mediados de 2023 se refleja claramente en el aumento de la temperatura con respecto al año pasado. Dado que El Niño suele tener el mayor impacto en las temperaturas globales después de alcanzar su punto máximo, 2024 podría ser aún más caluroso", afirmó la Secretaria General de la OMM, Celeste Saulo. ACELERAR LA TRANSICIÓN A LAS ENERGÍAS RENOVABLES "El cambio climático es el mayor desafío al que se enfrenta la humanidad. Nos está afectando a todos, especialmente a los más vulnerables. No podemos darnos el lujo de esperar más. Ya estamos tomando medidas, pero tenemos que hacer más y tenemos que hacerlo rápidamente. Tenemos que hacer reducciones drásticas en las emisiones de gases de efecto invernadero y acelerar la transición a fuentes de energía renovables", afirmó. Desde la década de 1980, cada década ha sido más cálida que la anterior. Los últimos nueve años han sido los más cálidos jamás registrados. Los años 2016 (fuerte El Niño) y 2020 fueron clasificados anteriormente como los más cálidos registrados, con 1,29 +/- 0,12°C y 1,27 +/- 0,12°C por encima de la era preindustrial. Según los seis conjuntos de datos, el promedio de diez años 2014-2023 fue 1,20 +/- 0,12 °C por encima del promedio de 1850-1900, teniendo en cuenta un margen de incertidumbre. "Las acciones de la humanidad están quemando la tierra. 2023 fue un mero anticipo del futuro catastrófico que nos espera si no actuamos ahora. Debemos responder a los aumentos récord de temperatura con medidas innovadoras", afirmó el Secretario General de la ONU, António Guterres. EL AÑO MÁS CÁLIDO EN TODOS LOS PARÁMETROS ANALIZADOS Las cifras consolidadas de la OMM se basan en seis conjuntos de datos internacionales para proporcionar una evaluación autorizada de la temperatura. 2023 fue clasificado como el año más cálido en los seis conjuntos de datos. La OMM utiliza conjuntos de datos basados en datos climatológicos de sitios de observación, barcos y boyas en redes marinas globales, desarrollados y mantenidos por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos (NOAA), el Instituto Goddard de Estudios Espaciales de la NASA (NASA GISS), el Met Office Hadley Center del Reino Unido y la Unidad de Investigación Climática de la Universidad de East Anglia (HadCRUT) y el Berkeley Earth Group. La OMM también utiliza conjuntos de datos de reanálisis del Centro Europeo de Pronósticos Meteorológicos a Plazo Medio y su Servicio de Cambio Climático Copernicus, y de la Agencia Meteorológica de Japón (JMA). El reanálisis combina millones de observaciones meteorológicas y marinas, incluidas las procedentes de satélites, utilizando un modelo meteorológico para producir un reanálisis completo de la atmósfera.