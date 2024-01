Isabel Pantoja se esconde tras salir a la luz sus planes de deshacerse de Cantora y comenzar una nueva vida en Madrid

08/02/2023 Isabel Pantoja EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

Isabel Pantoja ha empezado 2024 con novedades. Con importantes deudas económicas, la tonadillera ha tomado una decisión para facilitar la venta de Cantora e intentar poner a cero su millonaria deuda con Hacienda; y no es otra que echar el cerrojo a la finca, dejar la que ha sido su 'jaula de oro' en los últimos años y comenzar una nueva vida en Madrid. Aunque todavía no tiene fecha para su mudanza, Agustín Pantoja -que está encantado con la decisión de su hermana- ya estaría buscando casa en la capital. El promotor de la artista, que es quien le ha aconsejado este cambio y quien se hará cargo del alquiler, querría que viviese en la zona de la Castellana, aunque Isabel preferiría mayor privacidad y estar a salvo de las cámaras que siguen cada uno de sus movimientos. Una información que revelaba Antonio Rossi este jueves, minutos después de que la cantante de 'Se me enamora el alma' cogiese un vuelo privado en Jerez de la Frontera para viajar a Bilbao, donde este sábado ofrecerá un concierto muy esperado, ya que hace 6 años que no visita la ciudad. Y si en la localidad andaluza se mostraba pletórica y reconocía que está muy contenta ante este nuevo compromiso dentro de su gira 50 aniversario, al aterrizar en el aeropuerto vasco su actitud cambiaba radicalmente para no hablar sobre su decisión de echar el cerrojo en Cantora y mudarse a Madrid. Así, Pantoja ha hecho todo lo posible para no ser grabada por las cámaras de Europa Press y que no pudiésemos preguntarle por la nueva vida que está a punto de comenzar. Jugando al 'escondite', la artista bajaba del avión privado y se subía inmediatamente a una furgoneta que la esperaba, abandonando el lugar sin confirmar la información sobre su drástica decisión.