Forca, la izquierda exquisita: "Me motiva mucho jugar una final con la grada en contra"

Francisco Ávila

Eindhoven (Holanda), 12 ene (EFE).- Desde que con 14 años disputó su primera final de Champions, Judith Forca (Sabadell, 7 de junio de 1996) quiso que el waterpolo fuera su estilo de vida. A 24 horas de la disputa de una final del Europeo, esta jugadora zurda admite a EFE que "le motiva mucho" jugar una final "con la grada en contra".

Pregunta - ¿Te gusta nadar?

Respuesta - A mi me gusta nadar lo justito, lo necesario para poder jugar a waterpolo, porque me gusta más el deporte en equipo. De muy pequeñita me apuntaron con el colegio a natación, estuve dos o tres años, me dieron la oportunidad de probar a waterpolo y el primer día que probé dije: Me cambio, me gusta muchísimo más.

P - Con 14 años ganaste la primera Champions con el Sabadell, aunque jugaste muy poco. Desde entonces (2010), no has parado...

R - Desde aquel momento, con 14 años, ya tuve claro qué es lo que quería: jugar a alto nivel a waterpolo, que era algo que me encantaba, que era mi pasión, y poder vivir en Sabadell esa primera Champions, con la grada llena fue increíble, el impulso para querer más, más y más.

P - Ese seguro que fue un buen momento, pero ¿cuál ha sido tu mejor momento en el waterpolo?

R - Mi sueño era tener una medalla en unos Juegos y en Río se nos escapó, por lo que para mí Tokio -la medalla de plata- fue lo más, tener una medalla olímpica. Para mí, pero también para mi familia, mis abuelos, para mis padres, que durante muchos años han estado llevándome a todas las piscinas, a todos los entrenos, creo que también era un regalo para ellos.

P - ¿Es importante para ti el componente emocional, hacer partícipe a tu familia del éxito?

R - Sí, sobre todo eso. Recuerdo a mis abuelos con mucha ilusión en el preolímpico de Gouda (Holanda), cuando nos clasificamos para Río, llamándome después del partido y llorando de alegría, eso lo recuerdo como lo bueno que me ha dado el waterpolo. A parte de hacer deporte, estar cerca de mi familia.

P - ¿Y el peor momento?

R - Las derrotas. Perder las finales duele y si es en los penaltis, todavía más. Perder una final de una Champions o de un Mundial en penaltis son momentos duros.

P - ¿Te fijas mucho en el trabajo de las porteras o eres más intuitiva en este sentido?

R - Soy más intuitiva, hasta el último momento no se donde voy a lanzar. Igual veo que la portera se adelanta un poco y tiro una vaselina o puede ser que a la primera vea el hueco y tire al corto. En un segundo es cuando decido.

P - Las lanzadoras zurdas están muy buscadas. ¿Cómo te defines como jugadora?

R - Nunca se esperan donde voy a lanzar y tengo variedad de lanzamiento

P - ¿Ser zurdo es una ventaja o desventaja en el waterpolo o en la vida?

R - En la vida no (ríe), porque tengo muchos problemas, por ejemplo con las tijeras, que me traen de cabeza. Hay muchas cosas que no están preparadas para las zurdas en la vida, pero en el waterpolo los zurdos, aunque también los diestros, ofrecen buenas prestaciones en las zonas uno y dos, damos ese extra al arco.

P - ¿Te defiendes con la mano derecha?

R - Yo, nada (vuelve a reír), ni en la vida normal ni en el deporte, ni siquiera chutando con el pie derecho, tampoco. Soy zurda cerrada.

P - Si no jugaras a waterpolo...

R - Últimamente me he aficionado al pádel, pero no tengo mucho tiempo. Creo que cuando acabe con el waterpolo, jugaré a pádel.

P - ¿Necesitas concentración antes de los partidos? ¿A qué dedicas esos momentos en el trayecto de autobús hasta la piscina en el que reina un silencio absoluto?

R - Me dedico a pensar todo lo que hemos hablado antes: de la jugadora que voy a tener delante, de cómo me van a defender, de lo que va a hacer en ataque, de dónde va a lanzar. Repaso todo eso.

P - ¿El partido de anoche contra Grecia es el resumen de lo bien que se puede jugar a waterpolo?

R - Sí, creo que llevamos mucho tiempo trabajando muy duro y creo que se vio reflejado en la defensa de ayer, en las dos primeras partes solo llevaban dos goles y es el reflejo de todo el entrenamiento que llevamos año tras año.

P - ¿Es el mejor partido de España en los últimos tiempos?

R - En defensa, sí.

P - ¿Qué partido esperáis mañana en la final ante Países Bajos? Porque os conocéis mucho, hay jugadoras holandesas en la liga española, jugasteis la última final del Mundial...

R - Esperamos un partido como la final del Mundial (9-9; España perdió en los penaltis). Va a ser un partido durísimo, en su casa, que eso también nos da un plus de afición en contra, que también nos gusta, y con muchísimas ganas. Queremos ser campeonas de Europa -sería el tercer cetro consecutivo-.

P - ¿Pero te motiva jugar en su casa?

R - A mi personalmente sí, me motiva mucho. Me gusta jugar en mi casa, pero tener una grada en contra también me gusta.

P - ¿Existe ese punto de revancha por la derrota en la final del Mundial o no se piensa?

R - No lo pienso, solo en el momento, que lo tenemos en nuestras manos, que vamos a ir a por todas. Estamos en su casa, no va a ser fácil, pero vamos a darlo todo.

P - 2024 va a ser un año importante: Europeo, Mundial, Juegos... Competiciones de clubes, puede haber tres equipos españoles en la final a cuatro de la Champions. ¿Este es el mejor momento del waterpolo femenino español?

R - Ojala haya tres equipos españoles en la Final Four, eso quiere decir que el waterpolo español está en lo más alto. Es un año que vamos a jugar mucho, que es lo que más nos gusta: jugar mucho y entrenar un poquito menos. Jugar más, tener más partidos y más competición. EFE

fa/jpd

(vídeo)