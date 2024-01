Fani Carbajo anuncia su embarazo

29/11/2023 Fani Carbajo y su novio Fran. Grandes noticias para Fani Carbajo. La que fuera concursante de 'La isla de las tentaciones' ha comenzado 2024 de la mejor manera posible... ¡Cumpliendo su sueño de quedarse embarazada! Tras su polémica ruptura con Christopher dos meses después de su mediática boda, la mostoleña recuperaba la ilusión al lado de un mecánico llamado Fran al que conoció en febrero de 2023 en una discoteca madrileña. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

Grandes noticias para Fani Carbajo. La que fuera concursante de 'La isla de las tentaciones' ha comenzado 2024 de la mejor manera posible... ¡Cumpliendo su sueño de quedarse embarazada! Tras su polémica ruptura con Christopher dos meses después de su mediática boda, la mostoleña recuperaba la ilusión al lado de un mecánico llamado Fran al que conoció en febrero de 2023 en una discoteca madrileña. Y menos de un año después de comenzar su historia de amor -de la que presume habitualmente en redes sociales, definiendo al joven como el hombre de su vida- la pareja está de enhorabuena. Y es que poco después de comenzar un tratamiento de fecundación in vitro para convertirse en padres, Fani (que ya es madre de un niño llamado Emilio) está embarazada. La influencer ha anunciado su futura maternidad con un vídeo en su canal de Mtmad, presumiendo de una incipiente tripita que su chico ha acariciado emocionado, asegurando que tiene el pálpito de que será "una niña". "Estoy muy ilusionada! ¡Vamos a ser papás! Es que no me lo creo", ha exclamado pletórica, revelando que "lo mejor" de todo es que "ha sido a la primera". "Ha sido solo un embrión y ha cuajado a la primera", ha confesado feliz porque, si todo va bien, en unos meses ampliará la familia junto a Fran.