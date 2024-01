El PP dice que le gustaría llegar a acuerdos con el PSOE pero lo ve "muy difícil" con Sánchez, sin sentido de Estado

13/11/2023 El vicesecretario nacional de Coordinación del PP, Miguel Tellado, durante una rueda de prensa posterior al Comité de Dirección del PP, a 13 de noviembre de 2023, en Madrid (España). Durante la comparecencia, Tellado, ha dicho que ''desde el Partido Popular han exigido a Sánchez que escuche a la calle y que convoque elecciones''. Unas 80.000 personas, según los datos actualizados de la Delegación de Gobierno, se concentraron, ayer domingo 12 de noviembre, en la Puerta del Sol de Madrid para protestar contra la amnistía y el acuerdo del PSOE y Junts para la investidura del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez. La protesta fue convocada por el Partido Popular. POLITICA Diego Radamés - Europa Press

El portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, ha señalado este viernes que les gustaría alcanzar acuerdos con el PSOE, pero que con Pedro Sánchez al frente del partido es "muy difícil", pues en su opinión carece de sentido de Estado. "A nosotros nos gustaría poder llegar a acuerdos, pero del otro lado hace falta tener un partido de Estado. Y el Partido Socialista ya no lo es, es el partido de Pedro Sánchez y nada más. Y altura de miras, idea de país, idea de Estado desde luego no existen", ha declarado en una entrevista en TVE, recogida por Europa Press. Con estas palabras ha respondido a si el PP tiene la mano tendida al PSOE, tras acusarles Sánchez de hacer una oposición destructiva y después de las últimas cesiones del Gobierno a Junts. Tellado ha emplazado al jefe del Ejecutivo, "chantajeado" por los independentistas, a asumir que no tiene votos suficientes en el Congreso para gobernar "a golpe de real decreto". "Allá él con los acuerdos que alcanza y con cómo decide hacer política y cómo decide pasar a la historia de nuestro país. Desde luego es bastante lamentable acepte todas las condiciones que le pone el independentismo", ha censurado, para criticar que no ha dado detalles de las últimas cesiones a Junts, entre ellas la delegación de la competencia de inmigración a Cataluña. Tellado ha lamentado que Sánchez supedite su continuidad en Moncloa a lo que el partido de Carles Puigdemont le exija. A su juicio, muestra que al Gobierno, "arrodillado", no le importa "humillar" a la democracia española. Ha subrayado que el PP va a estar vigilante ante esos acuerdos y utilizará todos los recursos a su alcance para "parar" lo que considera un "sinsentido", también con movilizaciones en la calle como la del próximo 28 de enero, que anunció ayer Alberto Núñez Feijóo dentro de su ofensiva "sin cuartel". Sobre el voto en contra del PP al decreto anticrisis, Tellado ha justificado su rechazo en que las medidas les parecen "insuficientes" y ha criticado que el Ejecutivo no aceptara negociar las propuestas que les hacían los 'populares'. "Este es un Gobierno muy poco progresista que no se basa en una coalición progresista, se basa en una coalición oportunista. Hay aquí un grupo de partidos que tienen intereses comunes, que es ostentar, usar y abusar el poder en todas las instituciones donde están y desde luego eso es lo único que une a Pedro Sánchez y sus socios", ha remachado. RENOVAR EL CGPJ DEPENDE DE SÁNCHEZ Por su parte, el portavoz nacional del PP y vicesecretario de Cultura, Borja Sémper, ha indicado que la dependencia del Gobierno de Sánchez de partidos con intereses "contrapuestos" evidencia que no tiene un proyecto de país, sino "de subsistencia". "Se van a exprimir hasta la extenuación, a cambio de cualquier cosa", ha reprochado en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press. El dirigente ha señalado que el rechazo del PP al decreto anticrisis, aunque consideraban buenas algunas medidas, se debió a que el Gobierno lo planteó como un "trágala", esperando apoyo sin consensuar su contenido "absolutamente con nadie". Ha criticado también que Sánchez pretende gobernar a base de decretos leyes, precisando que lleva cerca de 150 desde que es presidente. "Esto es hurtar la posibilidad de un debate democrático en el Congreso de los Diputados, de tener mejores leyes. Esto quizás para Sánchez es muy cómodo, pero es muy malo para España", ha expresado, antes de recriminar que el Ejecutivo no dé explicaciones sobre lo que ha transferido a Cataluña en sus pactos con Junts. Sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Sémper ha trasladado que el PP sigue dispuesto a ello si al mismo tiempo se cambia el sistema de elección de los vocales, pero ha dicho que depende de la posición de Sánchez, que "cambia cada día en función de sus intereses".