El PP critica que el Gobierno "amenace" a la patronal para subir el SMI: "No es diálogo social"

03/01/2024 El portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Miguel Tellado, durante una rueda de prensa, en la sede del PP, a 3 de enero de 2024, en Madrid (España). Durante la rueda de prensa, ha presentado la enmienda a la totalidad, con texto alternativo del PP a la ley de amnistía. Esta enmienda está prevista que sea registrada por el Partido Popular hoy en el Congreso de los Diputados y se debatirá y votará en el Senado, debido a las obras que se están realizando en el hemiciclo del Congreso. La enmienda contempla la disolución de las organizaciones que promuevan referendos ilegales o declaren la independencia de una parte del territorio nacional. POLITICA Eduardo Parra - Europa Press

El portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, ha criticado que el Gobierno "amenace" a la patronal durante la negociación de la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). El 'popular' ha señalado que presionar a una de las partes "no es diálogo social". "El Gobierno debe ser neutral y favorecer esa negociación, no amenazar a una de las partes, eso no es diálogo social. Lamentablemente ese es el concepto que tanto el PSOE como Sumar tienen del diálogo social. Es bastante lamentable", ha indicado Tellado este viernes en una entrevista en TVE, recogida por Europa Press. Ha subrayado, además, que el deseo del PP es que la patronal y sindicatos lleguen a un acuerdo, con el Gobierno actuando de mediador entre las dos partes. No obstante, no ha aclarado si su partido es partidario de subirlo o cuánto debería ser el salario mínimo. Asimismo, Tellado ha opinado que la izquierda en España --una izquierda "muy autoritaria"-- siempre trata de "imponer" sus tesis, algo que para el 'popular' "no es razonable" en una democracia. El Ministerio de Trabajo y Economía Social se reúne hoy con CCOO, UGT, CEOE y Cepyme para comunicarles su decisión sobre cuánto subirá el SMI para 2024.