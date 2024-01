El Papa no pronuncia un discurso por tener "un poco de bronquitis": "Discúlpenme, tengo muchas dificultades para hablar"

January 1, 2024 - POPE FRANCIS delivers Angelus Prayer in St. Peter's Square at the Vatican. - Vatican City State ©EvandroInetti_via ZUMA Wire,Image: 833599240, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Release: no, Credit line: Evandro Inetti / Zuma Press / ContactoPhoto

El Papa ha revelado durante una audiencia ordinaria en el Vaticano que sufre "un poco de bronquitis" lo que le ha impedido terminar de leer el discurso que tenía preparado para la ocasión. "Me gustaría leer todo el discurso, pero tengo un problema: un poco de bronquitis y no puedo hablar bien", ha manifestado Francisco durante su audiencia a los participantes en el Simposio 'Université des Communicants en Église', promovido por la Conferencia Episcopal de Francia. "Si no se ofenden, les entregaré la copia del discurso. Discúlpenme. Se lo daré a todos ustedes, pero tengo muchas dificultades para hablar", ha agregado el pontífice. Se trataba de la tercera cita del día. En las dos previas, el Pontífice ha leído con cierta dificultad los textos que había preparado. De momento, la Oficina de Prensa de la Santa Sede no ha dado más información sobre el cuadro de salud del Papa. El Pontífice estuvo dos veces ingresado el año pasado en el Hospital de Roma Policlínico Gemelli. En marzo, por las complicaciones derivadas de una infección respiratoria; y en junio, para operarle de una hernia abdominal que amenazaba con obstruirle el intestino.