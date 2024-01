El mercado transaccional de México moviliza un 16% menos de capital en 2023, según TTR Data

El mercado de M&A (fusiones y adquisiciones por sus siglas en inglés) en México ha contabilizado en 2023 un total de 366 transacciones, de las cuales 151 suman un importe no confidencial de 13.416 millones de dólares (12.216 millones de euros), lo que supone un descenso del 16% en el número de transacciones y una caída del 19% en su importe, con respecto a 2022. En términos sectoriales, de acuerdo con el informe anual de TTR Data, el de Industria Específica de Software y el de Internet, Software y Servicios IT son los más activos del año, con un total de 55 y 51 transacciones, respectivamente. En lo que respecta al mercado 'cross-border', las empresas mexicanas han apostado principalmente por invertir en España y Estados Unidos en el transcurso del año, con 19 transacciones en cada país. Por importe, destaca España, con 625 millones de dólares (569 millones de euros). Por otro lado, Estados Unidos es el país que más ha apostado por realizar adquisiciones en México, con 88 transacciones, seguido de España, con 21. En términos de importe, destaca Estados Unidos con 1.118 millones de dólares (1.018 millones de euros). PRIVATE EQUITY Y VENTURE CAPITAL En el transcurso de 2023, se han producido un total de 40 transacciones de 'private equity', de las cuales 4 tienen un importe no confidencial de 425 millones de dólares (387 millones de euros), lo cual representa un descenso del 2% en el número de transacciones y una disminución del 76% en su importe con respecto a 2022. Por su parte, México ha registrado 111 transacciones de 'venture capital', valoradas en 777 millones de dólares (707 millones de euros), lo que representa un descenso del 30% en el número de transacciones y una disminución del 70% en el capital movilizado, en términos interanuales. En el mercado de adquisición de activos, se han cerrado en el año 59 transacciones con un importe de 2.118 millones de dólares (1.928 millones de euros), lo cual implica un descenso del 9% en el número de transacciones y un alza del 18% en su importe con respecto a 2022.