El Festival de Cine Iberoamericano de Miami celebrará sexta edición del 2 al 10 de febrero

Miami, 12 ene (EFE).- El Ibero American Film Festival Miami (Iaffm) anunció este viernes su sexta edición, que se celebrará del 2 al 10 de febrero próximo, con más de una veintena de películas de ocho países de Iberoamérica.

El director del evento, Fernando Arciniega, explicó que este año habrá dos competencias nuevas en largometrajes (Panorama Latino y Documentales) y una en cortos (Animación).

Entre los filmes están 'Las Hijas' (Chile, Costa Rica, Panamá), 'Alemania' (Argentina, España), 'Érase una vez en los Andes' (Perú), 'Ven a mi casa esta Navidad' (Argentina) y 'El otro hijo' (Colombia, Francia, Argentina).

También participan 'On The Go', 'Mamacruz' y 'La mujer dormida' (España), 'Tumbadores' (Colombia), 'Te estoy amando locamente' (Argentina, Uruguay), 'Latido'(México) y 'La herida' (Argentina), entre otras "Llegamos a nuestra sexta edición con mucha expectativa, ya que pasamos de ser un festival de seis días a nueve días", expresó Arciniega en un comunicado.

El festival busca presentar una radiografía del estado del arte cinematográfico de la región, desde el cine más contemplativo hasta la comedia comercial, y desde el documental de denuncia hasta el cine de animación.

La misión del Iaffm es exhibir y celebrar películas de América Latina, España y Portugal que poseen un alto nivel artístico y que se destaquen por comunicar un mensaje significativo y poderoso de impacto social e inclusión, indicó el festival.

Una de sus competencias, la de "Nuevos talentos", presenta siete películas, todas ellas obras primeras o segundas, caracterizadas por su enfoque experimental y atrevido.

Por su parte, 'Visiones contemporáneas' reúne seis cintas con enfoque narrativo, dialogando con diversos géneros cinematográficos como comedia, suspenso, drama y cine fantástico.

Desde 2016 el Iaffm ha tenido como principal objetivo la divulgación del cine, la cultura, las tradiciones y el arte para fortalecer la unión entre los países Iberoamericanos y la proyección del talento latino en Estados Unidos y el mundo, subrayó la organización. EFE

ims/msc/szg