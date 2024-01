El español Josep Alcácer dice que dirigir a Liga de Quito es el reto más grande de su vida

El nuevo técnico de Liga de Quito, el español Josep Alcácer, este 12 de enero de 2024. EFE/ José Jácome

Guayaquil (Ecuador), 12 ene (EFE).- El nuevo técnico de Liga de Quito, el español Josep Alcácer, aseguró este viernes durante su presentación que asumir la dirección de este equipo ecuatoriano será el reto más importante de su vida, pero que tiene la satisfacción de estar preparado para asumirlo.

"Soy consciente que asumo el mayor reto de mi carrera, tengo la satisfacción que me he estado preparando toda la vida para esta situación, sé que vengo a un club grande, a un club enorme, que viene de hacer un doblete (Liga ecuatoriana y Copa Sudamericana)", indicó Alcácer durante la rueda de prensa.

El valenciano, de 44 años, reemplazará al argentino Luis Zubeldía que llevó a Liga Deportiva Universitaria a ser campeón nacional e internacional, y aprovechó la ocasión para felicitar a los jugadores y al anterior cuerpo técnico por ese gran trabajo.

Alcácer, que antes de Liga de Quito ha dirigido al Levante femenino y al Alcorcón B, dijo que empezará esta nueva etapa no menos ambiciosa, porque el reto es grande, la dificultad es grande y la exigencia es importante.

"No le tengo miedo, al revés, creo que me entusiasma, me desafía, porque requiere de mucha exigencia, porque soy el mayor exigente para intentar conseguir el mayor rendimiento de los jugadores", añadió.

El entrenador aseguró que lleva muchos días leyendo acerca de su falta de experiencia.

"La realidad es que llevo 20 años en el mundo del fútbol, en grandes cuerpos técnicos, dirigiendo como primero, como segundo, jugando competiciones internacionales, peleando por títulos y peleando por descensos", dijo Alcácer, que ha sido asistente técnico de entrenadores como Abel Resino, Manolo Preciado, Fran Escribá y Aitor Karanka.

El nuevo técnico de Liga está convencido de que las situaciones complicadas que le tocó vivir como entrenador, dentro de plantillas con muchos meses de impagos, fueron las que le ayudaron a tomar la decisión de venir a esta aventura.

"Les aseguro que no dejaría a mi familia en España si no estuviese convencido de mi capacidad y liderazgo para llevar al club a donde se merece", expresó.

Aprovechó la oportunidad para decirle a los aficionados del club, que estén siempre con el equipo, que se sientan orgullosos y les pidió que apoyen el proyecto que abarca también a las divisiones formativas del club.

Antes de vincularse al 'Rey de Copas' de Ecuador, el valenciao dirigió al Levante femenino entre 2002 y 2006 y al Alcorcón B entre 2020 y 2021.

También fue ayudante técnico en los banquillos del Castellón, Villarreal, Sporting de Gijón, Elche y Granada.

El 'Rey de Copas' es el club más laureado internacionalmente de Ecuador, pues atesora una Copa Libertadores (2008), dos Copas Sudamericanas (2009 y 2023) y dos Recopas Sudamericanas (2009 y 2010) y doce títulos a nivel local.

Liga se preparará con miras al campeonato ecuatoriano que comenzará el próximo 16 de febrero y para la Copa Libertadores desde los primeros días de abril.