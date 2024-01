EEUU afirma que "no busca un conflicto con Irán" tras los ataques contra los hutíes en Yemen

03/01/2024 January 3, 2024, Washington, District of Columbia, USA: JOHN KIRBY, National Security Council Coordinator for Strategic Communications, speaking (with White House Press Secretary KARINE JEAN-PIERRE standing on the left) at a press briefing in the White House Press Briefing Room. POLITICA Europa Press/Contacto/Michael Brochstein

El portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, ha afirmado este viernes que Estados Unidos "no busca un conflicto con Irán" tras los bombardeos llevados a cabo por Washington y Londres contra los rebeldes hutíes en Yemen, respaldados por Teherán. "No buscamos escalar la situación y no hay ninguna razón para ello más allá de lo que ha pasado en los últimos días con los hutíes. Ellos son los que han escalado la situación", ha dicho en una entrevista con la cadena estadounidense MSNBC. Kirby ha subrayado que la decisión de atacar objetivos militares de los rebeldes de Yemen no se ha tomado "a la ligera". "Todo lo que hemos hecho ha sido para mantener las tensiones en un nivel bajo", ha agregado al ser preguntado por la escalada en la región. "Sabemos que los objetivos que hemos elegido son válidos y legítimos porque van a la capacidad de los hutíes de almacenar, lanzar o guiar, ya sea misiles o drones", ha explicado, agregando que los ataques se han centrado en almacenes de munición y similares. Preguntado por las cinco muertes denunciadas por el portavoz de operaciones militares de los hutíes, Yahya Sari, Kirby ha indicado que no puede verificar estas bajas y ha reiterado que Washington lleva a cabo sus bombardeos "evitando víctimas civiles o daños a la infraestructura civil". "El presidente ha liderado los esfuerzos a nivel internacional para convencer a los hutíes de que deben parar estos ataques", ha dicho Kirby, aludiendo a la reciente resolución aprobada por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas al respecto. Los rebeldes hutíes han advertido a través de su Consejo Político Supremo de que ahora "todos los intereses" de esos dos países son "objetivos legítimos". Consideran que los ataques sobre Yemen son "una agresión ilegal e injustificada que viola todas las leyes internacionales" y prometen responder.