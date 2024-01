Boris Izaguirre asegura que nunca tuvo ninguna guerra con Isabel Preysler

11/01/2024 Boris Izaguirre posa en el photocall durante la presentación del programa 'Bailando con las Estrellas', a 11 de enero de 2024, en Madrid (España).. Después de la polémica que se ha originado con la Fundación Aless Lequio, muchos han sido los rostros conocidos que han salido en defensa de Ana Obregón asegurando que la actriz tiene todo en regla y que en ningún momento ha mentido con la donaciones que ha hecho. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES

Después de la polémica que se ha originado con la Fundación Aless Lequio, muchos han sido los rostros conocidos que han salido en defensa de Ana Obregón asegurando que la actriz tiene todo en regla y que en ningún momento ha mentido con la donaciones que ha hecho. Sin embargo, en la mañana de este jueves, hemos podido hablar con Boris Izaguirre y nos ha asegurado que no se ha enterado de la polémica: "Estaba en Japón y es verdad que es muy difícil... prefiero enterarme más adelante" y nos ha confirmado que "todavía" no conoce a la pequeña Ana Sandra. Por otro lado, Boris nos ha dejado claro que "nunca hubo ninguna guerra" con Isabel Preysler, con quien se reconcilió poco antes de la llegada de las Navidades y a la que ha visto en su documental de Disney +: "Me ha gustado muchísimo, está estupenda". El presentador ejercerá como jurado en la primera temporada de 'Bailando con las estrellas' y reconoce que ya tiene sus favoritos, entre los que destacan Miguel Torres y Elena Tablada: "Elena, porque eElena, cuando estuve viviendo en Miami, la vi con cierta frecuencia y la verdad es que es una chica estupenda".