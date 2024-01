Bank of America gana un 4,4% menos en 2023 tras asumir más de 3.300 millones en cargos en el cuarto trimestre

28/11/2006 Logo de Bank of America en la fachada de sus oficinas en Los Ángeles. ECONOMIA INTERNACIONAL Uli Deck/dpa

Bank of America, el segundo mayor banco estadounidense, registró un beneficio neto atribuido de 24.866 millones de dólares (22.665 millones de euros) al cierre del año 2023, lo que representa una caída del 4,4% respecto del resultado contabilizado el ejercicio anterior, informó la entidad, que asumió en el cuarto trimestre un impacto negativo extraordinario de 3.700 millones de dólares (3.372 millones de euros). En el conjunto de 2023, los ingresos netos totales de Bank of America sumaron 98.581 millones de dólares (89.854 millones de euros), un 3,8% más que en 2022, gracias a que los ingresos por intereses netos aumentaron un 8,5%, hasta 56.931 millones de dólares (51.891 millones de euros). Sin embargo, a lo largo del pasado ejercicio, las provisiones de la entidad para cubrir el riesgo de impago crediticio crecieron un 73%, hasta 4.394 millones de dólares (4.005 millones de euros). Entre octubre y diciembre, Bank of America logró un beneficio neto atribuido de 2.838 millones de dólares (2.587 millones de euros), un 58,9% menos, mientras que los ingresos netos sumaron 21.959 millones de dólares (20.015 millones de euros), un 10,5% menos que en el cuarto trimestre de 2022. En concreto, los ingresos por intereses netos del banco disminuyeron en el trimestre un 5% interanual, hasta 13.946 millones de dólares (12.711 millones de euros). Bank of America informó de que sus cuentas reflejan un impacto adverso de 2.100 millones de dólares (1.914 millones de euros) en relación con gastos no financieros por el importe estimado de las nuevas reglas de la Corporación Federal del Seguro de Depósito (FDIC). Asimismo, también asumió un cargo de 1.600 millones de dólares (1.458 millones de euros) relacionado con el cese gradual del uso del índice de rendimiento bancario a corto plazo de Bloomberg (BSBY), que la entidad venía usando desde 2021 como alternativa a la tasa de oferta interbancaria de Londres (LIBOR), pero que dejará de publicarse desde noviembre de 2024. "Presentamos resultados sólidos en el cuarto trimestre y en todo el año, ya que todos nuestros negocios lograron un fuerte crecimiento orgánico, con una actividad récord de los clientes y un compromiso digital", declaró el presidente y consejero delegado de Bank of America, Brian Moynihan, quien destacó la buena marcha de la demanda de préstamos y el crecimiento de los depósitos.