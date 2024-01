Así es The Phantom, el guante háptico capaz de recrear de forma real texturas e interacciones con objetos virtuales

12/01/2024 El nuevo guante háptico The Phantom desarrollado por Afference. POLITICA AFFERENCE

Afference ha presentado un nuevo guante háptico al que se refiere como The Phantom, con el que los usuarios podrán sentir de forma real las texturas e interacciones con objetos virtuales, relacionados con experiencias de realidad mixta y extendida, a través de estimulación neuronal. En el marco del evento tecnológico CES 2024, la compañía tecnológica experta en ingeniería neuronal ha compartido sus últimas novedades de dispositivos bajo su objetivo de "habilitar el sentido del tacto para la era de la computación espacial". Así, Afference ha presentado The Phantom, un guante háptico que utiliza la estimulación neuronal para crear un contacto artificial. Es decir, permite que los usuarios utilicen sus manos para manipular objetos virtuales y sentir esas interacciones y texturas del mundo digital recreadas de forma real. En concreto, tal y como explica la compañía en su web, se trata de una interfaz neuronal portátil que crea sensaciones en los dedos basándose en interacciones digitales. Sin embargo, estas sensaciones son estimulaciones neuronales y, por tanto, el guante no las recrea presionando la piel del usuario, sino que envía señales eléctricas a las terminaciones nerviosas de los dedos. Según Afference, se trata de un sistema que "hackea" los cables que conectan la piel con el cerebro y "agrega nueva información". Con este proceso, la compañía afirma que "el cerebro siente cosas que no existen". También ha detallado que las sensaciones se pueden "mover" a través de los dedos y dentro de los propios dedos. Con todo ello, el guante Phantom puede conectarse a cualquier entorno digital, desde entornos de Realidad Extendida hasta juegos y entretenimiento en 2D. En este marco, el dispositivo presenta una conectividad flexible, ya que el guante háptico puede interaccionar con un visor de realidad virtual o realidad aumentada, con consolas de videojuegos o con monitores, móviles y ordenadores. Además, esta conexión se realiza de forma inalámbrica, a través de Bluetooth. Siguiendo esta línea, su diseño está ideado para que los usuarios puedan utilizar el guante de forma independiente, tal y como se utilizan los accesorios más habituales como pulseras, relojes o anillos. De esta forma, se puede interactuar con el mundo físico y digital sin ningún impedimento, ya sea agarrando objetos reales o moviéndose libremente por el espacio. Así, se trata de una estructura de guante que incluye unos anillos para adaptarlo a la mano y los dedos del usuario en cuestión, un estimulador neuronal de alta densidad y un tejido que une ambos componentes. El estimulador neuronal se sitúa en la muñeca rodeándola con una cinta adaptable, por su parte, los anillos se acoplan a los dedos y son los que transmiten las sensaciones. Todo ello está unido por una tela que tapa la parte superior de la mano, dejando libre la palma para poder continuar interactuando con los objetos físicos sin impedimentos. La compañía también ha detallado que The Phantom no realiza un seguimiento de la posición de la mano como sí hacen, por ejemplo, los controladores de los visores de realidad virtual.