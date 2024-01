Antonia Dell'Atte estalla tras preguntarle por la Fundación Aless Lequio

11/01/2024 ANTONIA DELL'atte. Ana Obregón sigue guardando silencio tras salir a la luz que no ha donado a la fundación Aless Lequio los derechos de autor de su libro 'El Chico de las musarañas' -algo que hará directamente la editorial de la obra cuando finalice el año fiscal-; ni el dinero que ha cobrado en las exclusivas que ha concedido desde que nació su nieta Ana Sandra; ni lo que ha ganado como embajadora de una marca de cosmética como se comprometió públicamente a hacer en numerosas ocasiones. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES

Ana Obregón sigue guardando silencio tras salir a la luz que no ha donado a la fundación Aless Lequio los derechos de autor de su libro 'El Chico de las musarañas' -algo que hará directamente la editorial de la obra cuando finalice el año fiscal-; ni el dinero que ha cobrado en las exclusivas que ha concedido desde que nació su nieta Ana Sandra; ni lo que ha ganado como embajadora de una marca de cosmética como se comprometió públicamente a hacer en numerosas ocasiones. Hoy, hemos podido hablar con Antonia Dell'Atte y no le ha gustado nada escuchar las preguntas sobre esta polémica de la que ya se ha pronunciado Alessandro Lequio, asegurando que todas estas informaciones ensucian la imagen de su hijo y que la culpable es la actriz. En la presentación del nuevo programa de Telecinco, 'Bailando con las estrellas', la modelo ha dejado claro que "he rezado mucho, todo esto lo he puesto en manos de Dios y la justicia divina ha llegado" y ha confesado que no sabe nada de la polémica con Ana: "No sé nada, mi silencio habla, vosotros tenéis la respuesta". Sin pelos en la lengua y hablando con un lenguaje enigmático, Antonia ha asegurado que "no sois cómplices, no hablo de la vida de los demás, mi silencio ha hablado años que yo digo la verdad", dejando claro que en poco tiempo sabremos la verdad: "No hablo de nadie porque está llegando la hora de la verdad, falta poco, falta la verdad que vosotros conocéis". Además, estallaba cuando le preguntábamos por la polémica que se ha generado entorno a la Fundación Aless Lequio: "Pido a la justicia divina se haga justicia. Mira, una frase dice, alabado lo que tiene sed y hambre de justicia, porque estarán saciados. ¿Cuánto tiempo he esperado yo? treinta y tres años, treinta y cuatro. Pobre condenados, la gente se cree que son libres, la gente se cree que... mira, no hay cosa peor en este mundo que creerse intocable" confesaba. Sin hablar de la Obregón, la modelo aseguraba que "no hay cosa peor que los que tienen el poder y los que son miserables porque tienen abuso del poder, entonces yo me quedo con mi dignidad que siempre he tenido", dejando entrever que sabe muchas cosas, pero que de momento, guardará silencio: "Me he apartado y mi silencio ha hablado y la verdad está saliendo porque la mentira va delante, la verdad la persigue, la mentira se viste de verdad, pero luego la verdad va desnuda y yo voy desnuda". La Socialité no ha dudado en lanzar indirectas contra la bióloga, haciendo hincapié en que ella sí ha sido una buena madre: "Lo siento, lo sabéis todos, no se puede vender humo en este mundo, porque tarde o temprano tarda la verdad en llegar, pero llega, llega despacito, todo vuelve... y no se juega nunca con la vida de los propios hijos. A mi hijo lo amo, lo he protegido y me ha dicho 'mamá, eres una gran madre, no un personaje'". De lo que sí que ha evitado hablar es de si su hijo, Clemente Lequio, ya ha podido conocer a la nieta de Ana: "¿De qué me estás hablando a mi? detesto el corazón, detesto... yo siempre he detestado, me habéis metido vosotros dentro, no vosotros, los parásitos que se han... que tonta que he sido, que tonta, que inocente". Por último, Antonia seguía con las indirectas y dejaba claro que muy pronto conoceremos toda la verdad... pero, ¿de Ana Obregón?: "Yo intento ser buena persona, sé que la verdad no gusta a nadie, pero yo prefiero la verdad que una hipocresía, que una verdad mía que ha sido ocultada. y no estoy culpando a nada, fíjate que yo he perdonado, yo he perdonado a todo. Estoy esperando que ahora alguien cuente la verdad".