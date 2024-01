Urtasun evita hablar de la tala de árboles en Madrid en su reunión con la Unesco: "Hay que resolverlo en España"

21/11/2023 El ahora portavoz de Sumar, Ernest Urtasun y nuevo ministro de Cultura, interviene durante el acto de traspaso de su cartera en la sede del Ministerio de Cultura, a 21 de noviembre de 2023, en Madrid (España). En el segundo Gobierno de coalición del PSOE, Urtasun ha sido nombrado nuevo ministro de Cultura y Deporte por el presidente del Gobierno. Urtasun se convierte así en uno de los 22 ministros integrantes del Gobierno de coalición ocupando una de las cinco carteras correspondientes a Sumar. CULTURA Gustavo Valiente - Europa Press

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha mantenido este jueves una reunión en Francia con la directora general de la Unesco, Audrey Azoulay, en la que España ha reiterado su candidatura a acoger el Mondicult 2025, pero en la que no se ha abordado la tala de árboles en Madrid porque "es una cuestión que primero hay que resolver en España". Así lo ha señalado el ministro a los medios de comunicación y ha insistido en la importancia de mantener una reunión con el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad de Madrid. "Yo lo único que he hecho es dirigirme a las autoridades de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento preocupado porque la actuación que están haciendo pueda poner en riesgo la declaración del Paisaje de la Luz como Patrimonio de la Humanidad de la Unesco. Pero, en cualquier caso, eso es algo que tenemos que ver a nivel de España y, de momento, aquí no hemos tratado este tema", ha admitido. El ministro ha reconocido que ni el Ayuntamiento ni la Comunidad de Madrid han contestado a la carta de Cultura en la que se pide mantener una reunión. Sin embargo, Urtasun ha explicado que la reunión ha girado en torno a la celebración del Mondicult en 2025. Una cita que España aspira acoger en Barcelona, como ha confirmado el ministro. "Nosotros hemos venido a reiterar el ofrecimiento y la candidatura para poder acoger a Mondicult en 2025, que es el gran encuentro internacional sobre la cultura que organiza la Unesco. He reiterado a la directora que Barcelona sería la sede que nosotros elegiríamos, en el caso de que España fuera elegida", ha admitido. El ministro ha destacado la "ambición" que tiene Cultura para acoger el "gran certamen" y ha destacado que España es "un país que colabora muchísimo con la UNESCO, puntero en políticas culturales, en derechos culturales, en el ámbito educativo, en el ámbito del medioambiente y en el ámbito social. "Por lo tanto, tenemos un bagaje de experiencia cultural y de cooperación internacional-cultural, no sólo con Europa y América Latina, sino con todo el mundo, que creo que nos pone en una situación en buenas condiciones para poder acoger Mondicult 2025", ha subrayado. LEY DEL CINE Por otro lado, Urtasun ha avanzado que "pronto" la Ley del Cine volverá a las Cortes para su aprobación, aunque no ha dado una fecha concreta de cuándo será. Una norma que, como admitió al sector en algunas reuniones, es su prioridad legislativa. "Estamos trabajando a fondo ya con el sector. Es prioritario sacar la Ley del Cine, es una de las primeras iniciativas legislativas que queremos sacar adelante y por lo tanto volverá a estar pronto dentro de las Cortes", ha afirmado.