Raquel Arias ejerce de 'portavoz' de Gabriela Guillén y desvela si hablará o no sobre Bertín Osborne

11/01/2024 Raquel Arias, íntima amiga de Gabriela Guillén.

A pesar de que estos deberían ser los días más felices en la vida de Gabriela Guillén tras convertirse en madre de su primer hijo el pasado 31 de diciembre, no están siendo momentos fáciles para la ex de Bertín Osborne. La actitud del cantante, que ha dejado claro que no piensa ejercer de padre y ha revelado en ¡Hola! que se enteró del nacimiento del pequeño un día después y a través de un amigo en común, unida a la presión mediática que está soportando desde hace meses, han hecho que la paraguaya estalle. Completamente superada, Gabriela ha enviado un comunicado a la prensa pidiendo respeto por la intimidad de su bebé y de su madre y ha dejado claro que lo último en lo que piensa en este durísimo trance es en conceder una exclusiva y contar la verdad sobre el comportamiento del presentador durante su relación y cuando le comunicó que estaba embarazada. Una de sus mejores amigas y su gran defensora en los platós de televisión, Raquel Arias, ha ejercido de portavoz 'oficial' de Gaby una vez más y, durante el estreno de 'Serrines' ha revelado cómo se encuentra la fisioterapeuta y qué pasos dará cuando esté más recuperada del parto y con las fuerzas suficientes para enfrentarse a las cámaras. "Está saturada, se ha agobiado por el tema que se había grabado gente anónima, a su madre, y se ha visto obligada por esa preocupación que pudiera afectar a la salud de su madre a mandar el comunicado. Es un trago complicado, una madre todo lo que está pasando, lo que está viendo, viene a España ve como está su hija**" explica, revelando que lo que necesita ahora la ex de Bertín es "paz y tranquilidad". Y, como está convencida, "el día de mañana ella va a hablar". "No sé cuándo va a ser ese día de mañana, pero creo que también lo necesita. Todo el mundo está hablando y ella es la persona que puede aclarar las dudas y ella las quiere resolver" asegura, apuntando que "Gabriela lo necesita y nos lo debe para que podamos entenderla y entendáis el resto de la gente lo que ha sucedido. Va a ser un desahogo para ella explicarse tranquilamente y explicar todo lo que está pasando". Como nos cuenta, Gaby está "recuperándose todavía porque tuvo mucha pérdida de sangre y un desgarro en el parto", pero "al fin y al cabo tiene a su bebé en brazos y se le pasan todos los dolores en ese momento y la verdad es que la veo muy contenta. Lo necesitaba ya verle la carita y espero que todo esto vaya mejorando". Respecto a cómo se ha tomado la paraguaya las entrevistas que Bertín ha concedido a la revista ¡Hola!, Raquel Arias apunta que "no le han gustado nada" aunque ve "respetable que cada uno hable lo que quiera hablar". "Otra cosa es que se comparta o no. Yo no comparto sus palabras" sentencia. Por último, la amiga de Gabriela confirma que, por extraño que le parezca, "lo que tengo entendido es que no ha habido ninguna comunicación" entre ella y el cantante tras el nacimiento de su hijo. "A lo mejor le ha escrito y ella no ha querido saber nada, pero lo que tengo entendido de ella es que no quiere saber nada de él y si le escribe ella no va a contestar. Ahora mismo lo que más le preocupa es la protección de su bebé. Y con el tiempo cuando se vayan arreglando las cosas se verán las cosas de otra manera" asegura.