Patricia Cerezo nos cuenta cómo se encuentra Genoveva Casanova y desvela si la ha visto

11/01/2024 Patricia Cerezo en el estreno de 'Serrines' EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

A pesar de que regresó a Madrid para celebrar las Navidades en familia después de dos meses 'desaparecida' tras la publicación de sus fotografías junto al Príncipe Federico de Dinamarca, la noticia de la abdicación de la Reina Margarita y la consiguiente coronación de su primogénito han provocado que Genoveva Casanova vuelva a poner tierra de por medio. Sin fuerzas todavía para dar la cara públicamente tras el escándalo que supuso la salida a la luz de su amistad con el marido de Mary Donaldson, la mexicana no se ha dejado ver desde el pasado noviembre y las últimas noticias sobre ella apuntan a que habría abandonado la capital en solitario rumbo a un destino que no ha trascendido mientras sus dos perros, de los que nunca se separa, se encontrarían en la finca que su exmarido Cayetano Martínez de Irujo tiene en Sevilla. Y ahora, a tres días de la coronación de Federico de Dinamarca, es una de las mejores amigas de Genoveva, Patricia Cerezo, la que nos cuenta cómo se está la socialité. Revelando que no ha podido verla a pesar de las dos semanas que pasó en su casa de Madrid, la tertuliana de '¡De Viernes!' prefiere jugar al despiste con su paradero: "Creo que es un buen año para vernos, tengo ganas de verla. No he tenido la ocasión de verla y la echo de menos" nos ha contado, dejando en el aire si la mexicana reaparecerá pronto y romperá su silencio. Discreta, y justificando que "no puedo hablar por ella", la ex de Ramón García confiesa que "espera" que Genoneva esté "bien" y, sin ocultar sus ganas de verla, confiesa que cuando se produzca su esperado reencuentro lo que hará será "achucharla y brindar por el nuevo año que ya nos toca". Un año que ha comenzado de la mejor manera para Patricia, que como revela sonriente atraviesa su mejor momento a todos los niveles. En lo personal, junto a Kiko Gámez, con el que no descarta pasar por el altar: "Que me lo pida. Bueno, nunca se sabe, hay que creeer en el amor siempre, y dejar que la vida te sorprenda". "La verdad es que estoy muy bien, trabajando, tranquila, con proyectos y con salud, no se puede pedir más" reconoce. Y es que como nos cuenta, está "feliz" con su faceta de colaboradora de '¡De viernes!' y, tras una temporada alejada de los focos para criar a las dos hijas que tiene con Ramón García -que son sus mayores fans pero también las que le hacen las "críticas constructivas positivas"- asegura con una gran sonrisa que "he venido para quedarme". "Nunca es tarde si la dicha buena y si tenía que ser ahora, pues aquí estoy" afirma.